Le opere di Banksy alla Cittadella sino al 13 giugno. Già superati i 5mila ingressi

Sarzana - Val di Magra - Proseguirà fino a domenica 13 giugno la mostra "Early artist known as BANKSY – 2002 2007 prints selection" nei suggestivi spazi della Fortezza Firmafede di Sarzana. Sono stati fino a oggi oltre 5mila i visitatori della mostra, "numeri" che parlano da soli e che testimoniano lo straordinario successo dell'esposizione dell'intensa selezione di serigrafie originali del misterioso artista britannico tra il 2002 e il 2007, anni che Banksy considera tracce fondamentali per diffondere i suoi messaggi etici.

Numeri tanto più importanti se letti in tempi di pandemia e con lunghi periodi di chiusura, continui stop and go, e accessi contingentati nel rispetto delle disposizioni dettate dall'emergenza sanitaria.



Anche per questo l'Amministrazione comunale ha deciso, in accordo con i curatori della mostra Stefano S. Antonelli e Gianluca Marziani e l’associazione culturale MetaMorfosi, di prorogare fino a domenica 13 giugno la sua apertura, per offrire qualche giorno in più ai visitatori che continuano a prenotarsi per ammirare le opere dell'artista tutt'oggi sconosciuto allestita nelle sale dello splendido complesso monumentale sarzanese.



"Sarzana con questa mostra ha mostrato di non volersi arrendere e di voler ripartire dall'arte e dalla cultura. Con la riapertura in un momento difficilissimo di uno dei suoi simboli storici come la Fortezza Firmafede – ha affermato il sindaco Cristina Ponzanelli - e proprio da uno degli artisti più forti ed espressivi del panorama globale. L'arte e la cultura non rappresentano soltanto bisogni primari, ma abbiamo sempre avuto e coltivato la consapevolezza che possano offrire un contributo essenziale alla promozione e al tessuto economico di un territorio, anche e soprattutto nei momenti più difficili. I numeri e le richieste che continuano ad arrivare, per cui abbiamo deciso di prorogare di un'ulteriore settimana la mostra, ci stanno dando ragione e ci rafforzano nel continuare a credere che è con i fatti, e non soltanto con le intenzioni, che Sarzana possa e debba essere all'altezza di progettualità culturali di grande spessore".



INFO E PRENOTAZIONI

Nel rispetto delle prescrizioni dettate dall'emergenza pandemica:

ORARIO DI APERTURA dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.

BIGLIETTO, compreso ingresso alla porzione visitabile della Fortezza Firmafede: intero € 12; ridotto € 8 (bambini e giovani tra i 7 e i 25 anni, diversamente abili, cittadini residenti a Sarzana, militari, insegnanti, dipendenti del Comune di Sarzana e MiC, soci Coop Liguria, cittadini oltre i 65 anni).

INGRESSO GRATUITO: giornalisti accreditati, tesserati ICOM, accompagnatori diversamente abili guide turistiche, bambini sotto i 6 anni di età.

L'INGRESSO sarà CONTINGENTATO (max 25 persone ogni 15 minuti) e la visita nel pieno rispetto delle normative anticontagio; è consigliata la prenotazione online al sito https://www.liveticket.it/banksysarzana

In caso di disponibilità sarà consentito l'accesso con biglietto 'open' senza prenotazione, acquistabile direttamente in Fortezza Firmafede.



Si ricorda che la mostra è l'esito di un progetto scientifico, analitico e critico indipendente. L'artista conosciuto come Banksy non è coinvolto nel progetto espositivo, pur essendone stato informato.