Le opere dell'artista milanese Regen.Oh in mostra a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Per tutto il periodo della Soffitta nella Strada, fino al 20 agosto, l'Osteria dei Sani di Sarzana opspita la mostra personale di Regen Oh, nome d'arte di Rachele Amadori che esporrà disegni realizzati a mano su cartoncino 300 grammi con tecnica mista acrilico, ink e matita, a cui si aggiungono due opere realizzate su tela e alluminio.



Rachele Amadori nata a Cinisello Balsamo, classe 1988 è un'artista molto giovane ma che ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito nazionale. Completamente autodidatta, si è avvicinata al mondo dell’arte nel 2019 ma è solo nel 2020 in pieno lockdown che inizia a realizzare una serie di dipinti che poi faranno parte del suo catalogo. In soli due anni Regen Oh ottiene il premio “Pittura Astratta” presso la Bauhaus Gallery di Roma fino ad una esposizione a Barcellona presso il Valid World Hall, uno dei piu’ importanti centri per artisti in città dove ha esposto il dipinto “Confine Estremo” (presente anche a Sarzana). Oltre a questo ha appena concluso un esposizione in Sicilia presso la città di Alcamo e la mostra Visioni Beyond Print a Milano da cui arriva “Liquid” una delle sue opere piu’ particolari perchè lega il disegno alla rielaborazione grafica.



La sua arte è spirituale, metaforica, narrativa e miscelata, questi sono gli aggettivi piu’ consoni a descrivere non solo uno stile visivo, ma anche un racconto che accompagna ogni opera d’arte. Rachele è infatti anche scrittrice e spesso le sue opere sono accompagnate da testi letterali con riferimenti alla spiritualità piu’ profonda.

“La spiritualità, che prende forma in un codice più simbolico nelle religioni e nei credo – spiega - è come una forma d’arte per l’inspiegabile, per tutto ciò che fa parte di quella sfera invisibile, intangibile ma che percepiamo. Gli viene data una forma, un abito adatto, dei colori e dei modi di essere. Fondamentalmente per me l’arte è questo: è una forma di spiritualità.Il mezzo con il quale è possibile dare voce a tutto quell’oscuro mondo che viviamo dentro, che percepiamo intorno a noi.”



Ogni opera è un pezzo d’arte unico e realizzato in un momento particolare della vita di Rachele.