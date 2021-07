Le ipotesi sul Portus Lunae alla conferenza del professor Raggi all'anfiteatro

Sarzana - Val di Magra - Gli Amici di Luni promuovono una conferenza del Prof. Geologo Giovanni Raggi dal titolo La piana e la costa lunense nel I secolo a.C., che si terrà sabato 24 luglio alle ore 21 nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro di Luni. Giovanni Raggi, affermato professore universitario e geologo, esaminando con studi approfonditi le evidenze geologiche del sottosuolo di superficie e avvalendosi del contributo di numerosi dati stratigrafici, ha ricostruito la configurazione di alcune sezioni geologiche della bassa valle del fiume Magra. "Ha analizzato, in particolare - si legge nella nota de Gli Amici di Luni -, la conformazione del sottosuolo dalla Piana Lunense all’epoca dell’insediamento della città romana e delle sue prime fasi di sviluppo, giungendo a definire il probabile paesaggio e la linea di riva. Sulla base dei dati emersi ha formulato l’ipotesi sull’ubicazione più probabile del Portus Lunae, il porto che serviva per i traffici commerciali del cosiddetto marmo lunense, che partiva con le navi lapidariae alla volta di Roma e di altre località dell’impero. La ricchezza della materia prima, proveniente dalle cave apuane, e le condizioni favorevoli all’imbarco hanno contribuito a fare di Luni una ricca e splendida città, come attestano le lussuose residenze private, le imponenti aree pubbliche e i monumentali edifici religiosi ,tutti abbelliti dal prezioso marmo lavorato".