Le carte della "Pace di Dante" in esposizione all'Archivio di Stato

Sarzana - Val di Magra - L’Archivio di Stato,la Delegazione FAI della Spezia e il Gruppo FAI Giovani della Spezia, in occasione delle celebrazioni dei Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, organizzano insieme un evento esclusivo il 4 settembre prossimo, presso la sede dell’Archivio di Stato, in via Galvani, 21, località Valdellora: DANTE "NUNCIUS SPECIALIS"-ESPOSIZIONE DELLE CARTE DELLA "PACE DI DANTE" presentazione al pubblico dell’intera unità archivistica estratta dal cartulario del notaio sarzanese Giovanni di Parente di Stupio.



Le Carte, di eccezionale valore storico, paleografico e diplomatico, documentano il ruolo di Dante come diplomatico al servizio dei marchesi Malaspina nel dirimere le controversie patrimoniali e legali fra i Malaspina e il Vescovo-conte di Luni, Antonio di Nuvolone da Camilla dei Fieschi.

Inoltre, viene evidenziata la rilevanza dell’attività notarile nella città di Sarzana fra i secoli XIII e XIV. L’evento si propone anche di avvicinare il pubblico non addetto ai lavori e i giovani al mondo degli archivi statali.

L’iniziativa rientra nelle aperture straordinarie dei Luoghi della Cultura del Piano di Valorizzazione culturale promosso dal Ministero della Cultura, del quale fa parte l’Archivio di Stato, ed è frutto del lavoro del Direttore dell’Archivio di Stato, Emilio Bertocci, il Presidente della Delegazione FAI La Spezia Marinella Curre Caporuscio, la Capogruppo FAI Giovani La Spezia Cecilia Milocani.

L’orario di svolgimento dell’evento è continuativo dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (ultima prenotazione alle ore 17:30). È obbligatoria la prenotazione preferibilmente sul sito del FAI.