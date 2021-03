Laboratorio di lettura e creatività per i bimbi della scuola dell’infanzia e primaria con la Biblioteca Martinetti

Sarzana - Val di Magra - I bambini delle scuole dell’infanzia e primaria della nostra città possono trascorrere la “Pasqua Insieme” grazie al laboratorio organizzato dalla biblioteca civica Martinetti. Proseguono infatti, fino al 31 marzo, gli appuntamenti in modalità webinar dedicati al tema "Dalla lettura alla creatività". Il laboratorio prevede l’ascolto da parte dei bambini della lettura di alcuni brani sulla Pasqua a cui segue la realizzazione di pulcini, coniglietti, ghirlande pasquali e uova

colorate, con l’aiuto “a distanza” dei bibliotecari. L'iniziativa prosegue il ciclo di attività dedicato dalla biblioteca civica più piccoli e replica la positiva esperienza delle favole di Natale e del Carnevale, che ha visto una notevole adesione da parte delle famiglie e delle classi dell'Istituto Isa 13 di Sarzana. Il laboratorio "Pasqua Insieme" si svolge dalle 9 alle 13 e vista l’adesione ottenuta potrebbe essere protratto oltre il 31 marzo. Per ricevere il link di collegamento mettersi in contatto con la biblioteca telefonando allo 0187/614284.