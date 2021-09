La rete. Nuovo singolo per Francesco Gabbani

Sarzana - Val di Magra - E' uscito con pubblicazione di BMG su tutte le piattaforme digitali, il nuovo singolo di Francesco Gabbani. L’annuncio è stato dato dallo stesso artista sui suoi canali social. “La rete”, questo il titolo del nuovo inedito, esce dopo un lungo periodo di silenzio del cantautore di Carrara dopo il successo del disco Viceversa che prende il nome dal brano portato a Sanremo nel 2020. Recentemente Gabbani è volato ad Amburgo per sottoporsi a un intervento alle corde vocali dopo il concerto all’Arena di Verona, un’operazione molto semplice che lo ha rimesso in forma in poco tempo. Il cantautore ha dato la notizia pochi giorni dopo il ricovero per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.



Il testo della nuova canzone "La rete"



Cercare la realizzazione in una vita

trovare un senso che giustifichi questa fatica

sull’orlo di un oblio fatto di pregiudizi

baciare in bocca i vizi, cadendo negli abissi

gli abissi della mente sono fiumi di acqua pura

seguire la corrente, gestire la paura

paura di quello che in fondo non conosci

non siamo mica pesci ma rimaniamo



Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te



Passare il tempo galleggiando in una bolla

capire frasi che son vittime di copia incolla

lasciarsi andare ad emozioni virtuali

ed essere leali con grafiche speciali

incuriosirsi della vita di ogni altro

per aumentare i tuoi seguaci e fare il salto

mostrando un volto che tu in fondo non conosci

scappare come pesci e rimanere



Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te



Può bastare un Hare Krishna

con un podio

per entrare in connessione col tuo lato un po’ più buono

per svegliarti all’improvviso all’ombra dell’ultimo sole

e capire che sei tu il tuo pescatore (pescatore)

e non scappare come un pesce

e non scappare come un pesce

e rimanere, rimanere, rimanere, nere, nere



Tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci confessiamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ci innamoriamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

e ci incazziamo

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

tutti i giorni in rete

ma il pescatore chi è?

il pescatore chi è?

il pescatore sei te



Nicola Morosini