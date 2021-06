La mostra di Banksy chiude tra due giorni, in 8mila l'hanno già visitata

Sarzana - Val di Magra - Ultimi due giorni, domani e domenica 13 giugno, per visitare "Early artist known as BANKSY – 2002 2007 prints selection" alla Fortezza Firmafede di Sarzana. Un week-end che, alla luce del grande numero di prenotazioni e richieste per visitare l'esposizione, potrà chiudere in bellezza la mostra a Sarzana di uno dei più grandi artisti a livello globale.

Ad oggi infatti sono stati ben 8mila gli ingressi, a riprova del successo di un'esposizione che, nonostante le notevoli restrizioni dovute alla pandemia e lunghi periodi di chiusura, ha saputo attirare a Sarzana migliaia e migliaia di visitatori, rimasti affascinati anche dalle sale dello splendido complesso monumentale della Cittadella.



"Banksy in Fortezza Firmafede è stata una risposta luminosa a un periodo oscuro - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. - Quando molti chiudevano, Sarzana ha voluto aprire una delle prime mostre in Italia durante la pandemia, con un artista dal valore globale. I cittadini hanno risposto positivamente, mostrando che l'arte e la cultura rappresentano la migliore delle testimonianze di libertà. Banksy è un artista contemporaneo e universale, con il suo linguaggio semplice e immediato, capace di raccontare la libertà delle passioni. Sarzana con questa mostra propone la Fortezza Firmafede come uno spazio vivo di arte e cultura. Proseguiamo in questo percorso, forti di un grande successo come abbiamo fortemente voluto credere, sin dal primo momento della nostra scelta”.

Negli ultimi due giorni di apertura saranno anche organizzate, alle ore 16, sia per sabato che per domenica, visite guidate e laboratori dedicati ai bambini. I posti disponibili sono rimasti pochissimi, quindi il consiglio per coloro che sono interessati è di affrettarsi.



Le info al sito www.fortezzafirmafede.it/ti-presento-banksy/