La deportazione dei Liguri Apuani: 2.200 anni fa una svolta storica

Sarzana - Val di Magra - In occasione dei 2200 anni dalla deportazione dei Liguri Apuani in Sannio, l’amministrazione comunale di Vezzano Ligure, l’associazione Pro Loco di Vezzano e il consorzio “Il Cigno” promuovono tre eventi dedicati al tema. Si parte venerdì 10 settembre alle 18 presso la chiesa romanica di Santa Maria, con la presentazione del libro “Liguri Apuani del Sannio. Un viaggio tra storia e genetica”. Ci sarà la partecipazione degli autori Lorenzo Marcuccetti, storico e ricercatore e Sergio Tofanelli, professore ordinario presso l’Università degli studi di Pisa.

Giovedì 16 settembre alle 9 avverrà dal palazzo civico di Vezzano la partenza dell’appassionato Marco Leoncini per un viaggio in bicicletta della durata di dieci giorni, ripercorrendo le vie seguite 2.200 anni fa dai Liguri Apuani deportati in Sannio con arrivo previsto a Circello, provincia di Benevento, sabato 25 settembre 2021.

Alla partenza sarà presente per un saluto il sindaco di Vezzano Ligure con l’amministrazione comunale e i rappresentanti delle associazioni che aderiscono al progetto di collaborazione con le comunità del Sannio.



Sabato 18 agosto alle 18, presso la chiesa romanica di Santa Maria a Vezzano si svolgerà la presentazione del romanzo storico “Il popolo delle montagne splendenti. L’amore - La famiglia” con la presenza dell’autore Lorenzo Marcuccetti. Seguirà la proiezione del cortometraggio “Liguri Apuani” del regista Diego Bonuccelli.

Si rammenta che gli eventi del 10 e 18 Settembre sono regolati dalle norme anti Covid con obbligo di presentazione da parte dei partecipanti di green pass. Necessita prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.



Per info chiamare al 3475299762