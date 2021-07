La banda "Giacomo Puccini" protagonista dell'estate vezzanese

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 16 luglio 2021 alle 21 il corpo musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure si esibirà in concerto nel cuore del Quartiere di Sarciara.

La banda, orgoglio del Comune di Vezzano Ligure, nel corso dell’estate si esibirà in varie frazioni del territorio, rendendo la musica la vera protagonista dell’estate vezzanese 2021. Nel 1889 un gruppo di musicofili, a Vezzano Inferiore, decise, di dar vita alla "Filarmonica del Basso Vezzano" in seguito poi denominata “Corpo Musicale Giuseppe Verdi” in onore dello spirito patrio. Gli abitanti di Vezzano Superiore, però, nel 1891 decisero di creare un altro corpo musicale denominato "Pietro Mascagni", per non rimanere indietro nella competizione che aveva da sempre caratterizzato la parte alta e quella bassa del paese. Trascorsi, i duri anni delle due Guerre Mondiali e, superando le vecchie e inutili diatribe tra i due borghi, i corpi musicali si fusero ufficialmente il 29 luglio 1945 dando vita a un unico nuovo corpo denominato “Corpo Musicale Giacomo Puccini". Attualmente la banda, composta da 35 elementi, è diretta dal giovane M.o Luca Bianchi. I componenti del corpo musicale vestono con le tradizionali giacca e camicia rosse dando sfoggio della loro capacità artistica in importanti manifestazioni nazionali e internazionali, in concerti e festival, portando alto il nome del Comune di Vezzano Ligure e della Provincia della Spezia. Il corpo musicale, inoltre, ha rappresentato e rappresenta un importante punto di aggregazione e di riferimento per giovani appassionati di musica offrendo l’opportunità di un’esperienza culturale e anche di volontariato avendo all’interno nella propria sede in Via Salita Castello 2 una valida scuola di musica a orientamento bandistico a cui partecipano 20 giovanissimi allievi che si sono già esibiti non solo nel territorio provinciale ma anche a Cesuna di Asiago in occasione del centenario della prima guerra mondiale.

L’appuntamento con la musica sarà quindi alle ore 21 del 16 luglio presso il Piazzale della cooperativa I Maggio in Sarciara.