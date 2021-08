La Divina Commedia recitata e proiettata sulle mura medievali

Sarzana - Val di Magra - La tecnologia del videomapping e il fascino della torre e del castello. Sono questi gli ingredienti speciali che accompagneranno “Via Dantis – un'odissea ai confini della Divina Commedia”, opera teatrale multimediale che si terrà sabato 7 e domenica 8 agosto in piazza Querciola a Castelnuovo Magra. Un doppio appuntamento che rappresenta il clou delle celebrazioni per i 700 anni della morte del Sommo Poeta che nel paese della Val di Magra firmò la nota pace fra i marchesi Malaspina e il vescovo-conte di Luni.



Oltre alle musiche di Franz Liszt e alle animazioni sulle pareti medievali con le opere di Gustave Dorè, un ruolo fondamentale sarà quello, sul palco, dei due attori della Compagnia degli Evasi Marco Balma e Matteo Ridolfi, rispettivamente Dante e il dantista che interpreteranno alcuni canti della Divina Commedia, in uno spettacolo contemporaneo ma filologicamente ineccepibile.



“Per noi si tratta di un evento importantissimo – spiega l'assessore alla cultura Katia Cecchinelli – un progetto unico nato in sinergia con il Centro lunigianese di Studi Danteschi, Fondazione Carispezia, Compagnia degli Evasi e Skill Team. Abbiamo voluto celebrare Dante con un taglio innovativo, coniugando storia, tradizioni e origini con mezzi moderni come le proiezioni architetturali sulle mura del castello. Questo è il risultato della collaborazione fra diverse realtà del territorio avviate in questi anni che vogliamo portare avanti, anche perché il “Cammino di Dante” così come la via Francigena è un tema importante anche sotto il profilo turistico oltre che culturale”.

Così invece Simone Del Greco, regista e produttore: “La prima dello spettacolo (che ha avuto il patrocinio del Ministero sulle iniziative di quest'anno) si è tenuta a Lucca ma è stato pensato per il contesto unico di Piazza Querciola dove potremo proiettare le gigantografie di Gustave Dorè mentre i due attori reciteranno”. Proiezioni curate da Giacomo Marchini e Francesco Pucciarelli che si sono occupati di regia tecnica, editing e animazione grafica: “Quella del videomapping – osserva Marchini – è una pratica innovativa che viene solitamente applicata sugli edifici ma noi potremo contare sulle affascinanti mura del castello. La parte principale sarà quella degli attori ma i video renderanno l'opera ancora più immersiva e coinvolgente”.

Infine Matteo Ridolfi degli Evasi: “Io e Marco Balma cercheremo di fornire una lettura seria e approfondita sul messaggio che Dante ha voluto dare. Brani dall'Inferno, dal Purgatorio e dal Paradiso in un luogo simbolo come le mura del castello. Come Compagnia abbiamo già dedicato a Dante il progetto “RidonDante” che è ancora visibile sui nostri canali ma siamo felici di poter partecipare a questo spettacolo in cui tutte le competenze dei singoli si fondo fra loro. Ringraziamo il Comune per la scelta della location, Skill Team e chi lo ha reso possibile”.



I biglietti sono disponibili su Vivaticket o prenotabili via Whatsapp (333977149) e per accedere all'area spettacolo sarà necessario esibire il green pass come previsto dal decreto.