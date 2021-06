La Castelnuovo di Dante a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

Sarzana - Val di Magra - A partire da sabato 26 giugno, alle 10, l’Associazione Guide Turistiche Liguria, sezione della Spezia, propone una serie di visite guidate gratuite dedicate al territorio di Castelnuovo Magra, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

“In cammino con Dante” è il titolo dell’iniziativa, organizzata grazie al sostegno del Comune di Castelnuovo Magra, che ricostruirà, nel corso di 5 appuntamenti, la presenza di Dante Alighieri, in qualità di procuratore dei marchesi Malaspina presso il vescovo di Luni, nel bel borgo della Val di Magra.

La prima visita, “Verso Castronovo; sulle orme di Dante”, si svolgerà tra la piana e il paese, utilizzando una delle antiche montà, i percorsi pedonali che salgono al centro collinare, ripercorrendo idealmente il viaggio che il 6 ottobre 1306 portò il Poeta presso la residenza del Vescovo, per la firma del trattato noto come la Pace di Castelnuovo.



Questo il programma degli altri appuntamenti:

domenica 25 Luglio e sabato 6 Agosto, ore 18, “A spasso con Dante tra vicoli, piazzette e giardini”.

domenica 22 agosto, ore 18, “Alla scoperta delle Maestà castelnovesi”

sabato 10 ottobre, ore 10, “Con Dante sul sentiero di pace”.

Durate delle visite: 2 ore e 30 circa.





Per prenotazione obbligatoria e informazioni: AGTL La Spezia, 366 7157217; agtl.laspezia@gmail.com