La Calandriniana si rinnova e commemora Napoleone

Sarzana - Val di Magra - Come da tradizione domani a Sarzana insieme alla Soffitta nella Strada prenderà il via anche la Calandriniana, immancabile appuntamento agostano giunto ormai alla sua 41esima edizione. Una manifestazione che si terrà nonostante il momento particolare con l'accesso che come per la rassegna dell'antiquariato sarà regolamento dal Green pass, ma si svolgerà regolarmente in piazza Calandrini con la consueta formula e qualche novità. Gli artisti partecipanti, che dipingeranno di fronte al pubblico, saranno sei: Sara Adrea Antonaci, Paolo Baudone, Elena Bertorello, Azzurra Maria Cometti, Gloria Rustighi e Richard Silvaggio.

“Anche in questa edizione – sottolinea il presidente dell'associazione Lorenzo Forcieri – rispetteremo la volontà degli ideatori Graziano Dagna e Giuliano Diofili – di tirare fuori gli artisti dai loro studi. Saranno mantenute le caratteristiche essenziali della rassegna, ma ci saranno anche delle novità. La prima è il tema “Commemorando Napoleone” che accompagnerà i pittori nelle loro libere intepretazioni, visto che ricade il duecentesimo anniversario della sua morte. Inoltre, per la prima volta, il pubblico potrà votare e indicare l'opera preferita fra quelle realizzate, che riceverà un premio messo a disposizione dal Comune, che ringraziamo per il sostegno che ci ha dato anche quest'anno. Il catalogo infine non sarà pubblicato in apertura della Calandriniana ma dopo la prima settimana per poter contenere anche foto dell'edizione in corso. Ci tengo – conclude Forcieri – a ringraziare gli operatori commerciali della piazza che hanno dato la loro disponibilità ad arretrare un po' gli spazi per consentire la realizzazione della manifestazione. Quarant'anni fa in quella piazza c'era solo la Calandriniana, un elemento che ha fatto crescere l'attrattività di quel luogo e di tutto il centro storico. Ringrazio infine gli artisti, sicuro che questa per loro sarà un'esperienza molto importante”.



“Ringrazio tutti per non aver mai, nemmeno per un attimo, messo in dubbio la volontà di fare la Calandriniana – aggiunge il sindaco Ponzanelli – e perché quest'anno propongono elementi di novità e ulteriore partecipazione ad un grande appuntamento dell'estate sarzanese”. La rassegna, che si concluderà il 22 agosto, avrà anche due momenti di approfondimento curati da Federico Galantini, il primo fissato per domenica 15 agosto alle 21.30 con Pasquale Guadagni dal titolo “Perché commemorare Napoleone a Sarzana?” e il secondo il 21 agosto, alla stessa ora, “Parliamo d'arte con gli artisti” con un ospite a sorpresa. “Napoleone sarà il filo conduttore – spiega Galantini – perché la sua storia è intrecciata a quella di Sarzana. Siamo contenti che sia stato possibile rinsaldare la collaborazione con l'Accademia delle Belle Arti di Carrara che ha segnalato quattro artiste presenti”. Infine Clara Mazzini, moglie del compianto Dagna: “Sono convinta che i nuovi artisti che parteciperanno faranno del loro meglio perché questa esperienza per loro sarà importantissima”.