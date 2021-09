L'installazione "Villus" di Elisa Bagnone fino al 19 settembre da Mazì

Sarzana - Val di Magra - Presso i locali di Mazì in via Cattani 22 a Sarzana prosegue fino al 19 settembre la rassegna "Artisti in vetrina" con l'installazione "Villus" di Elisa Bagnone.

L'installazione si compone di elementi tattili ed essenziali che prendono vita dall'intreccio di cordami di pelle per portare alla luce il racconto di un vissuto che è quello di ciascuno di noi e che racchiude in sé dolori, scoperte, gioia, ricordi e rinascite. La ripetitività del gesto antico dell'intreccio diventa una sorta di meditazione che accosta e connette elementi sottili per trasformarli in forme sinuose. Ogni singolo filo contribuisce a sostenere la struttura e a dar vita allo spettacolo cromatico e materico che si coglie nello sguardo d'insieme. Nella fitta rete delle loro interconnessioni i fili risultano quasi indistinti eppure restano fondamentali, uno per uno, all'intreccio conclusivo e alla complessità dell'opera stessa.



Elisa Bagnone è una creativa specializzata in textile design. E' laureata in Scenografia all' Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito ha conseguito un master in Costume Design presso la Scuola Nazionale di Cinema a Roma.

Dopo gli studi Elisa ha lavorato come stylist in campo pubblicitario per diverse aziende e come textile designer a Como e a Londra.

Nata a Castelnuovo Magra attualmente vive a Milano dove ha sede il suo studio e affianca l'attività artistica all'insegnamento. Da sempre ama sperimentare con i materiali e la sua produzione artistica spazia in vari ambiti, dal disegno tessile fino alla creazione di sculture realizzate sia con stoffe di cui ha progettato le grafiche che con scarti di lavorazione di pellami e altri materiali.



Domenica 19 settembre, nel pomeriggio in occasione del finissage, si terrà un workshop a cura di Mazì progetti e oggetti dal titolo "Intrecci di ricordi" in cui ciascun partecipante potrà creare una piccola opera legata al tema dell'intreccio unendo poesia e manualità.

L'attività è pensata per un pubblico dai 16 ai 99 anni.

Max 5 partecipanti, orario 17,30/19,30.

Per l'accesso al laboratorio saranno osservate le normative vigenti in materia di sicurezza