L'imprenditrice arcolana Federica Piola ospite di "Culturalmentre"

Sarzana - Val di Magra - Lunedi 3 maggio alle ore 21 in diretta sulla pagina dell’Ordinario, all’interno della trasmissione Culturalmentre, sarà ospite Federica Piola titolare del b&b Antica Residenza la luna e l’olivo che si trova nel centro storico di Arcola. Nel corso della serata, condotta da Daniela Tresconi, si parlerà di accoglienza turistica, promozione del territorio e delle strategie di ripresa del settore in questo difficile periodo. Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro.

Culturalmentre è la web tv intelligente, che va in onda, in diretta sulle pagine Facebook di Nati per scrivere, NPS Edizioni. L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte. Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, fantastico, folclore e storie di persone straordinarie.



Per informazioni o per partecipare al programma scrivere a info@lordinario.it