L'artista Felice Tagliaferri arriva a Sarzana per un laboratorio speciale

Sarzana - Val di Magra - Lo scultore di fama internazionale Felice Tagliaferri sarà a Sarzana settimana prossima per due incontri dal titolo " Il senso dei sensi". Dopo mesi di isolamento, Tagliaferri artista non vedente, propone un laboratorio tattile motivazionale per risvegliarci dal torpore e dall'apatia tattile aquisita. "Indispensabile in questa fase reimparare a fidarci dei nostri sensi, imparare ad ascoltare di più, vedere di più, toccare di più e amare di più - si legge in una nota degli organizzatori -.? Il laboratorio si terrà? l'8 e il 9 di giugno all'interno dell'atelier pittorico di Thomas Armonia a Sarzana". Il senso dei sensi è un progetto ambizioso che guida ad una nuova consapevolezza, lasciarsi guidare dallo scultore vi aprirà ad un nuovo mondo.

Per info e prenotazioni: 3455953270