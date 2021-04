L'anfiteatro di Luni va in concessione al Comune

Sarzana - Val di Magra - Luni. Museo. Area archeologica. Prosegue la fruttuosa collaborazione tra la Direzione regionale Musei Liguria e Comune di Luni: è stato infatti siglato il nuovo accordo per il coordinamento delle attività di valorizzazione del Museo e zona archeologica di Luni.

L’accordo è rivolto a incrementare la fruizione del sito e del museo lunense, mediante azioni ed iniziative che possano facilitare il raggiungimento del luogo, la sua comprensione e il godimento pubblico. Tra queste rientrala collaborazione tra i due enti per l’organizzazione di manifestazioni culturali, turistiche e di spettacolo.

Attenzione particolare è dedicata all’anfiteatro che sarà oggetto di una successiva concessione al Comune per la gestione del monumento e la sua apertura al pubblico.

L’accordo prevede anche la possibilità di procedere, d’intesa tra le parti, a lavori di adeguamento finalizzati a migliorare la ricettività del sito. È prevista infine la collaborazione tra i due Enti per la ricerca di finanziamenti, sponsorizzazioni e collaborazioni per la realizzazione di attività culturali congiunte.

Alessandra Guerrini, Direttore, Direzione Regionale Musei Liguria: “Con l’amministrazione della città di Luni lavoriamo in vera sinergia da anni, e ora arriviamo proprio ad operare insieme per il sito. Solo in questo modo un luogo così grande può sviluppare man mano sempre di più la sua attrattività, anche turistica”. Alessandro Silvestri, sindaco di Luni, parla di una “collaborazione fattiva finalizzata a valorizzare il patrimonio storico e culturale ed a produrre positive ricadute sul territorio”.