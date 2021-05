L'Ape libraia alla ex Vaccari con Claudia Fachinetti

Sarzana - Val di Magra - Mercoledì 26 maggio, alle ore 17.30, presso l'ex-Vaccari di Ponzano Magra si terrà un incontro con la giornalista e scrittrice Claudia Fachinetti, autrice di Vito il gatto bionico (Piemme 2020). Il libro racconta la storia vera di un gatto salvato da un triste destino grazie all'impianto di due protesi agli arti posteriori.



L'evento è organizzato dalla libreria itinerante L'Ape Libraia nell'ambito de Il Maggio dei Libri, campagna nazionale di promozione alla lettura in collaborazione con l'ISA12 di S. Stefano Magra.

Un ringraziamento alla Biblioteca Civica C. Arzelà e al Comune di S. Stefano Magra per la collaborazione e disponibilità.