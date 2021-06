Incontri di Resistenza letteraria. Si parte con la poesia di Marco Viroli

Sarzana - Val di Magra - Prende il via sabato 12 giugno la rassegna organizzata dal Comune di Santo Stefano di Magra “Non ci resta che leggere – incontri di Resistenza Letteraria”. Il primo appuntamento, che si terrà come tutti gli altri alle ore 21.00 in Piazza della Pace, avrà come ospite Marco Viroli, scrittore, giornalista e poeta, originario di Forlì. Appassionato di storia greco-romana e rinascimentale, Viroli per l’occasione intratterrà i presenti con un incontro dedicato alla poesia, insieme al poeta e scrittore Corrado Vatrella.



Marco Viroli ricopre il ruolo di direttore artistico di "CorsoGaribaldi82" di Forlì, nei cui ambienti organizza esposizioni di pittori romagnoli, reading poetici e incontri con autori. Dal 1° ottobre 2005 è inoltre direttore di "MEGAforlì", per il quale cura immagine, eventi, organizzazione e sviluppo. Ha pubblicato le raccolte di poesie "Se incontrassi oggi l'amore" (Farnedi Edizioni, Cesena 2003) e con "Il Ponte Vecchio", "Il mio amore è un'isola" (2004) e "Nessun motivo per essere felice" (Gran Premio Speciale della Giuria "Città di La Spezia", 2007), con fotografie di Nicoletta Conti. I suoi versi sono apparsi, oltre che su "Confini", sulla rivista digitale "Gravitis" e sui volumi Poeti romagnoli di oggi e Giovanni Pascoli ("Il Ponte Vecchio", Cesena 2005), Poeti romagnoli di oggi e Charles Baudelaire ("Il Ponte Vecchio", Cesena 2006). Per informazioni: 0187 699041 / FB @comunedisantostefanodimagra