Sarzana - Val di Magra - La direzione di Teatrika comunica a chi ha prenotato il posto per lo spettacolo di questa sera 21:30 "To be or not to Bibbia" che in caso di pioggia la rassegna andrà in scena nel vicino Teatro Tenda Arci Colombiera adiacente al campo sportivo ad un minuto a piedi in direzione Sarzana. Potranno quindi essere utilizzati i soliti parcheggi. Gli apericena prenotati verranno comunque serviti al solito bar di Teatrika.