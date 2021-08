Imprevisto per Leonardo Nevari, Carlo Solinas chiuderà il Festival pianistico Città di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - "A causa dell' improvvisa indisposizione per motivi di salute del pianista Leonardo Nevari, il concerto conclusivo del XXVI Festival Pianistico Città di Sarzana sabato 7 agosto 21.15 , sarà tenuto dal giovane pianista sarzanese Carlo Solinas che eseguirà musiche di Bach /Busoni 2 Preludi Corali per organo trascritti per pianoforte - R.Schumann - Sonata Op. 14 " Concert sans Orchestre " - F.Liszt - Parafrasi sul Rigoletto di Giuseppe Verdi". Lo rende noto L''Associazione Musicale Il Pianoforte che ricorda: "Le prenotazioni ai concerti sono disponibili alla mail fpprenotazioni@gmail.com oppure 3288094833 anche sms e\o whatsapp"

Per il concerto del 7 sarà necessaria la certificazione verde Covid-19 (Green Pass), comprovante la somministrazione almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi); oppure effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)".