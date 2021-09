Il ritorno dei bambini al Festival, Gianfranchi: "Sono stati felici"

Sarzana - Val di Magra - Dopo un'edizione 2020 ridotta a causa della pandemia, quest'anno il Festival della Mente è tornato ad avere un programma molto più articolato anche nella sezione bambini/ragazzi, curata da Francesca Gianfranchi. “Siamo contenti – spiega a CdS – di aver potuto di nuovo arricchire l'offerta con un undici appuntamenti che si sono svolti fra ieri e oggi. Ho seguito il filo conduttore del Festival che si presta perfettamente per raccontare i bambini come “origine” del futuro e semi del cambiamento. Qualità che sviluppano gli insegnanti nella loro educazione ma di cui si deve occupare anche chi organizza eventi culturali come questo, alimentando le potenzialità che ogni bambino porta con sé. Abbiamo quindi coinvolto artisti, scrittori, attori e giornalisti scientifici per spiegare da diversi punti di vista il tema dell'origine”.



Per Gianfranchi, come per gli ospiti, è stata anche l'occasione per relazionarsi con una fascia di età che forse più di ogni altra ha risentito degli stravolgimenti dell'ultimo anno e mezzo: “Li abbiamo visti molto felici di poter essere di nuovo operativi e spensierati partecipando alle attività all'aria aperta. Lo hanno fatto rispettando ovviamente tutte le norme di sicurezza ma in questo sono stati bravissimi avendolo già fatto a scuola. C'è stata una bella risposta – conclude – e sono molto contenta di come sono andati gli eventi”.