Il percorso Flico nel centro storico arcolano, la tecnologia al servizio della cultura

Sarzana - Val di Magra - "Siamo pronti, venerdi 11 giugno alle ore 17 inauguriamo il percorso Flico nella parte che interessa il Centro storico di Arcola". Gli assessori alla Cultura, Sara Luciani, e al Turismo, Camilla Monfroni, annunciano con entusiasmo il via di questa iniziativa. Si tratta di un progetto che prevede, attraverso l’utilizzo di una app, di caricare e scaricare audioguide per conoscere angoli nascosti del territorio arcolano, con l’obiettivo di salvaguardare e promuovere la bellezza dei borghi storici, al di fuori dei percorsi tradizionalmente battuti dal turismo di massa.



"Venerdi cominciamo con le cinque audioguide che sono state posizionate nel Centro storico: il Castello, la Torre Pentagonale, Porta Sottana, la statua stele, le tre fontane, a seguire ne installeremo altre cinque, che sono già pronte, ma il nostro obiettivo è quello di collocarne una in ogni luogo di particolare interesse di tutto il territorio comunale. I cartelli indicano il nome del luogo e riportano un «barcode», che una volta visualizzato consentirà di ascoltare una voce recitante che accompagna e spiega il percorso. L’appuntamento è fissato per venerdi 11 giugno alle 17 in Piazza 2 Giugno, da lì saliremo a piedi fino ad arrivare nella Piazza del Castello, dove sarà possibile salire anche sulla Torre Pentagonale. L’evento è aperto a tutti senza obbligo di prenotazione".