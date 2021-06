Il colibrì di Ordine Sparso spicca il volo nello "Spazio Nin" di Falcinello

Sarzana - Val di Magra - Dopo il bando di affidamento e sei mesi di intenso lavoro è finalmente aperto al pubblico lo “Spazio Nin” di Falcinello a Sarzana, centro polifunzionale adatto alle più svariate attività artistiche, culturali e sociali e nuova casa della compagnia Ordine Sparso di Giovanni Berretta. “Arte, vita, incontri” è lo slogan che accompagna il colibrì, simbolo di un progetto chge segna una nuova vita per la struttura riqaulificata e riadattata alle esigenze di un luogo d'incontro che sarà aperto a tutti e che dall'11 giugno avvierà una lunga estate con 29 appuntamenti già inseriti nella rassegna “Falcy power”.



“Ho sognato un posto come questo per 14 anni – ha esordito Berretta nell'inagurazione di questa mattina – e si è concretizzato nel momento più buio della storia per l'incontro sociale. La fortuna è stata quella di trovare attorno tanto amore, da Ordine Sparso al sindaco che mi ha detto “si” dopo mezzo secondo dandomi subito fiducia, fino al consigliere Ponzanelli per l'aiuto, ad Arci, Mondo Aperto e tutte le persone che ci hanno sostenuto. Dopo tanto lavoro oggi si aprono finalmente le porte di questo spazio nel quale ci sarà posto per tutti e dove tutti saranno i benvenuti”.



La rassegna infatti – che si aprirà l'11 giugno con Ludovica Vatteroni e il 12 con Zinfolino e Lazzoni - proporrà momenti di musica, poesia, cabaret, teatro, danza e anche due sagre a cura dell'Arci. Di “una giornata bellissima” ha invece parlato il sindaco Cristina Ponzanelli, aggiungendo: “Grazie a Berretta a chi ha lavorato tanto a questo progetto e creduto in Falcinello e nella nostra terra, grazie alla realtà bellissima che è Ordine Sparso che è un orgoglio della nostra città. Grazie a chi ha sempre gestito prima questo circolo, offrendo negli anni uno spazio di socialità, confronto e incontro essenziale alla nostra comunità e a Falcinello. La partecipazione di Ordine Sparso al bando ci ha permesso di portare in questo luogo ciò di cui c'era bisogno, estendendo le opportunità e allargando gli orizzonti. Un borgo che renderemo più accessibile anche grazie all'avvio dei lavori per la sistemazione delle frane lungo la strada”. Infine Alberto Tognoni, presidente di Arci Val di Magra: “Dopo un periodo così difficile il bisogno di stare insieme e conoscersi è ancora più forte ed è quindi una fortuna che Giovanni e la sua compagnia siano approdati qui. Questo luogo, come da sempre i circoli Arci, sarà aperto a tutti e rappresenta un punto importante per la ripartenza”.



Diviso su due piani per un totale di circa 350mq Spazio Nin è composto da una sala teatrale con parquet, una foresteria, servizi igienici, una cucina, un ufficio, una grande sala invernale (per spettacoli laboratori, corsi e presentazioni) un magazzino e soprattutto un ampio spazio esterno che ospiterà gli eventi estivi dedicati anche al sociale con Raot, Mondo Aperto e le altre realtà che da tempo collaborano con Ordine Sparso.