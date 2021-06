Il cinema all'aperto torna a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Cinema all’aperto anche quest’anno a Sarzana, nel cortile antistante la canonica di Santa Maria Assunta, in piazza Niccolò V. Lo organizza il cinema “Italia”, sala di comunità di ispirazione cristiana. Si inizia giovedì e venerdì, alle 21.30, con il film “Miss Marx”, della regista italiana Susanna Nicchiarelli. Sabato e domenica prossima, invece, viene proiettato “In the mood for love”, del regista di Hong Kong Wong Kar-wai. Le proiezioni proseguiranno sino alla fine del mese di agosto secondo il programma distribuito al botteghino. Il biglietto costa sei euro a persona.



(foto: repertorio)