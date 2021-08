Il cantautore Bianconi incontra Emanuele Coccia al Festival della Mente

Sarzana - Val di Magra - Sabato 4 settembre alle 14.45, il cantautore e scrittore Francesco Bianconi, fondatore e leader dei Baustelle, salirà sul palco di piazza Matteotti in occasione della XVIII edizione del Festival della Mente (3-5 settembre) insieme al filosofo e scrittore Emanuele Coccia, insegnante all'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Nella conferenza "Tu non temere sei a casa", Bianconi e Coccia incrociano pensieri, idee e visioni, e ci raccontano cosa c’è all’origine di quell’idea primitiva e al tempo stesso moderna che è il rifugio domestico. Cos’è la casa se non l’estensione di noi stessi? è il terreno dove attecchiscono le nostre radici; è il luogo della nostra intimità; è dove costruiamo le nostre prime relazioni, per poi aprirci all’altro. Oggi la casa rappresenta ancora tutto ciò? È ancora il fulcro e il principio dell’io? E il punto di confine tra noi e la realtà?