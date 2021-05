Il Museo Diocesano riapre in occasione del Preziosissimo Sangue

Sarzana - Val di Magra - Da sabato 29 maggio a mercoledì 2 giugno il Museo Diocesano di Sarzana riapre ai visitatori con un'esposizione temporanea in occasione della solennità del Preziosissimo Sangue, dal titolo "Altissimi Segreti".



Attraverso l’esposizione di alcune testimonianze inedite, si farà luce su un fortunoso ritrovamento avvenuto nel 2015, quando un forte temporale danneggiò gravemente la banderuola posta sul campanile della Cattedrale di Santa Maria.

Per riparare i danni causati dal fulmine, nei giorni successivi al temporale, venne smontata l’asta, ormai spezzata, che sosteneva l’effigie del Preziosissimo Sangue, innalzato da un angelo verso il cielo. Proprio durante lo smontaggio dell’intera struttura in ferro venne ritrovato, inaspettatamente, un piccolo gruppo di oggetti, in un cilindro alla base della banderuola.

"Ci auguriamo che durante la visita al Museo i visitatori possano scoprire in prima persona questa storia davvero unica, anche grazie ad un video che ripercorre il succedersi degli eventi fino al restauro degli oggetti ritrovati".