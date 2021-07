Il Kulchur21 premiato dal pubblico del Cocktail Fest di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Gli oltre mille partecipanti alla quarta edizione del Cocktail Fest di Sarzana con il loro voto hanno decretato quello del Kulchur21 come il migliore fra i tredici preparati alcolici in gara. Un riconoscimento, consegnato ieri dagli organizzatori, alla creatività e all'impegno di Eros Sabella e del suo gruppo che per la manifestazione ha presentato la “Via della Sete”.

“Per seguire il tema di questa edizione "è stato un lungo viaggio" – spiega il titolare dell'attività di via Gramsci - abbiamo deciso di dirigerci verso Est usando come distillato base il Gin Bombay, un london dry dalle botaniche esotiche, a cui abbiamo miscelato un liquore ottenuto dall'infusione di petali di rose e viole, un sour di agrumi ed una soda al pompelmo rosa con uno spray di essenza orientale di cardamomo. E, per concludere il nostro percorso, proprio come Marco Polo, delle pregiate perle di litchi che come la via della seta, tra aromi e sapori, ci portano nella grande Cina. Questa è la nostra versione di viaggio, ricco di profumi come un mercato indiano. Siamo fierissimi di questo traguardo che ci scalda il cuore – conclude – finalmente questo 2021 ci ha portato qualcosa di buono”. Dietro al Kulchur si sono posizionati i cocktail di Simon Boccanegra e Bart le Boom.