Il Festival Gaber approda a Sarzana con Roberto Vecchioni

Sarzana - Val di Magra - Un altro appuntamento di grande spessore va ad aggiungersi al ricco calendario degli eventi sarzanesi. Per la prima volta il Festival Gaber approda a Sarzana con la sua diciasettesima edizione e lo farà venerdì 24 luglio con “Dante e la canzone d'autore”. Un imperdibile appuntamento di riflessione e musica con Roberto Vecchioni in piazza Matteotti ore 21.30, completamente gratuito. "Vecchioni non è soltanto un grande cantautore della musica italiana, è un'artista che con le sue poesie in musica ha saputo accompagnare le emozioni di tantissimi italiani - dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli. - Dove le parole non arrivano, la musica parla ed è proprio questo il suo valore assoluto: riuscire da poche note per tutti a rendere eterno un attimo e un'emozione propria, e Vecchioni per questo è un grande maestro. La serata, organizzata dalla storica Fondazione Gaber, trasformerà piazza Matteotti in un palcoscenico unico”.



Come noto il Festival Gaber è uno dei più importanti eventi culturali e di spettacolo della scena nazionale che ha lo scopo di diffondere e mantenere viva la figura e l’opera di Giorgio Gaber, anche e soprattutto fra il pubblico più

giovane. La rassegna approderà dunque nella nostra città, in occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, a cui la Fondazione Gaber ha voluto dedicare una serata/evento che vedrà come protagonista Roberto Vecchioni. Vecchioni è uno dei cantautori più colti della nostra storia recente ma anche professore di materie umanistiche e quindi grande conoscitore di Dante e della sua opera. La Fondazione Gaber, sensibile alla storica ricorrenza dei 700 anni della

scomparsa del Sommo Poeta, che proprio a Sarzana è stato al centro di importanti vicende storiche, ha organizzato un evento unico in Italia, che vede coinvolto il professor Roberto Vecchioni.



L’evento vuole essere una testimonianza di come l’opera di Dante Alighieri sia stata di riferimento anche per i più raffinati artefici di quella canzone d’autore che è già parte integrante della Cultura del nostro Paese. Accompagnerà il professor Vecchioni nella riflessione sul Divino Poeta Paolo Dal Bon, presidente della Fondazione Gaber. Spazio poi al grande cantautore che, accompagnato alla chitarra da Massimo Germini, eseguirà i più bei brani del suo ricco repertorio. La serata, che si svolgerà nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza covid, prevede l'ingresso libero fino a esaurimento posti e sarà trasmessa in diretta streaming qui. L'ingresso è gratuito previa registrazione: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-parole-e-musica-dante-e-la-canzone-dautore-con-roberto-vecchioni-162786584055?aff=EventoFB