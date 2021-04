I sarzanesi Mvrte in corsa per il concerto del Primo Maggio, come votarli

Sarzana - Val di Magra - Potrebbero esserci anche i sarzanesi Mvrte sul palco del concertone del Primo Maggio a Roma. Il duo composto da Emanuele Cecchini e Nicolò Zarcone ha infatti superatto la pre-selezione entrando fra i cinquanta finalisti del contest “1M Next” che porterà tre artisti emergenti a esibirsi in piazza San Giovanni mentre il vincitore assoluto, che sarà proclamato proprio durante la giornata dell'evento, avrà anche la possibilità di avviare una stretta collaborazione con l'organizzazione e quindi avere altre occasioni di crescita e visibilità.

Una grande occasione dunque per il duo che a febbraio aveva pubblicato brano e video di “Pillole” e che nella fase finale del contest sarà l'unico gruppo ligure presente.

Il contest si chiuderà fra otto giorni e per sostenere i Mvrte è sufficiente mettere un "like" QUI