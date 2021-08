Gli scatti del Circolo Fotografico Sarzanese in mostra a Castelnuovo

Sarzana - Val di Magra - Il Circolo Fotografico Sarzanese, per i 42 anni di ininterrotta attività, propone una mostra “itinerante” nella quale, i Soci, offrono la visione di alcuni loro scatti. Ogni pannello racchiude una selezione variegata nella quale riscoprire i diversi stili, la visione del quotidiano, punti di vista non usuali, temi sempre diversi ed attuali. Quest’ultimo anno ha messo a dura prova ognuno di noi e da qui l’idea di poter portare al di fuori della sede del Circolo Fotografico quanto immortalato in tempi meno cupi come anche in quelli più recenti col desiderio di ritrovarci per un momento ludico e più spensierato come può essere una mostra fotografica.



Per questa prima tappa del “tour”, il Circolo ARCI di Castelnuovo Magra (piazza Querciola) ospita i grandi pannelli (cm.140x100) che racchiudono le foto dei vari Autori; il paese, con la sua bellissima Torre di epoca medievale, completa magistralmente l’evento.



Fino al 18 agosto la visione è del tutto gratuita ed aperta dal mattino dalle ore 7:00 alle 14: e dalle 17:00 alle 24:00; la prossima tappa, dal 19 al 31 sarà visitabile c/o il Circolo ARCI di Solaro.



Ringraziamo per la visita ed auspichiamo in una presenza massiva sperando di riuscire a soddisfare ogni preferenza individuale.



Circolo Fotografico Sarzanese