Gli alunni della primaria di Marinella interpretano Gianni Rodari nel giardino della scuola

Sarzana - Val di Magra - Continuano le iniziative organizzate, in occasione del centenario dalla nascita di Gianni Rodari, dalla biblioteca civica “C. Martinetti” del Comune di Sarzana che, come noto, fin dallo scorso autunno ha avviato progetti di lettura ad alta voce per gli alunni delle scuole primarie di Sarzana.



Un percorso compiuto insieme ai bambini e ai loro insegnanti che, ora si concretizza con la realizzazione di "Fantasia e Immaginazione : la scuola primaria di Marinella interpreta Gianni Rodari": progetto che vede coinvolti gli alunni del plesso della frazione marina che dopodomani, venerdì 28 maggio alle ore 9.30 leggeranno a voce alta brani di Rodari secondo una loro interpretazione.

L'iniziativa si svolgerà nel giardino della scuola di Marinella e, nel rispetto delle disposizioni sanitarie da Covid-19, non vi sarà la presenza di pubblico.



Gli operatori della biblioteca ringraziano il dirigente dell'Istituto Comprensivo ISA 13 Antonio, l’insegnante Daniela Coppola, la Consulta e la Pro Loco di Marinella per la collaborazione fornita all’iniziativa.