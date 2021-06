Giornate Europee dell’Archeologia, appuntamenti a Luni e Varignano

Sarzana - Val di Magra - Luni. Portovenere. Archeologia. In occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia Giovedì 17 e Venerdì 18 giugno la Direzione regionale Musei Liguria organizza speciali visite guidate al sito dell’Area Archeologica di Luni e della Villa romana del Varignano. Le visite saranno a cura del personale scientifico del Ministero della cultura e offriranno al pubblico l’occasione per scoprire i nuovi progetti in corso e il prezioso patrimonio archeologico delle due aree archeologiche. A Luni sarà l’occasione per vedere i “lavori in corso” per il “nuovo museo” con un percorso dedicato alla storia delle esplorazioni archeologiche sino allo spostamento delle sculture di grandi dimensioni, in attesa del nuovo allestimento. Alla Villa romana del Varignano l’occasione è speciale: si potranno osservare per la prima volta dopo molti anni gli straordinari pavimenti a mosaico della villa romana, che solitamente sono coperti e non visibili al pubblico per motivi di conservazione. Gli eventi sono gratuiti, con biglietto di ingresso al museo per i maggiori di 18 anni. Posti limitati, è necessaria la prenotazione. Per tutte le info e per prenotare gli eventi: www.musei.liguria.beniculturali.it/jea-2021



Museo archeologico nazionale di Luni e zona archeologica

Giovedì 17 giugno | Ore 16 e 17

Visita guidata Un nuovo museo - lavori in corso

A cura di Marcella Mancusi, Conservatore del Museo archeologico nazionale di Luni e Mauro Stallone,

Restauratore della Direzione regionale Musei Liguria



Villa romana del Varignano | Portovenere

Venerdì 18 giugno| Ore 15, 16 e 17

Visita guidata ai mosaici romani

A cura di Marcella Mancusi, direttore della Villa romana del Varignano e Mauro Stallone, Restauratore della Direzione regionale Musei Liguria