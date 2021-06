Fotografia, ultimi giorni utili per iscriversi al workshop con Simona Ghizzoni e Diego Orlando

Sarzana - Val di Magra - Sono gli ultimi giorni utili per iscriversi al workshop “I had been seen in the shade” con la fotografa Simona Ghizzoni – presto protagonista della serie Sky Arte “Le fotografe”, con episodio dedicato - e Diego Orlando, curatore e senior photo editor di BURN. Organizzato da Spazi Fotografici e in programma a Sarzana dal 2 al 4 luglio 2021 esso sarà strutturato in formula di laboratorio intensivo e pensato perché i partecipanti possano sviluppare o ripensare, anche in toto, il proprio lavoro.

Rivolto a chiunque, già dotato di una conoscenza di base di macchina e mezzo, voglia infatti potenziare le proprie competenze dal punto di vista linguistico, autoriale e narrativo il workshop sarà strutturato in momenti teorici alternati a sessioni di lavoro one-to-one e di gruppo. L'obiettivo: mettere mano concretamente al materiale di chi parteciperà (in lavoro, corpus di immagini, idea di progetto) a partire da motivazioni e intenzioni, costruzione e messa in forma fino a resa e impatto.

Insieme ai docenti saranno messi in discussione i punti di partenza per far giungere ciascun autore ad un approccio consapevole, altro oltre alla finalizzazione di precisi obiettivi e output. I materiali utilizzati saranno condivisi con il gruppo, al termine del workshop. I partecipanti riceveranno inoltre un attestato di partecipazione e la possibilità di essere pubblicati online, in seguito.

Le iscrizioni chiuderanno alle 23.59 di domenica 20 giugno salvo raggiungimento del numero di partecipanti massimo. Per richiedere l'iscrizione o maggiori informazioni è possibile scrivere entro quella data a info@spazifotografici.it. Possibilità di accedere alle convenzioni previste per pernottamento e pasti, oltre che di usufruire dello sconto riservato agli abbonati delle riviste Il Fotografo, N Photography, Photo Professional.



Sito di riferimento: www.spazifotografici.it.