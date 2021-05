Fotografia: a luglio il workshop di Simona Ghizzoni e Diego Orlando a Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo del programma online Spazi Fotografici si prepara a tornare in presenza con il nuovo workshop ideato e condotto dalla fotografa Simona Ghizzoni con Diego Orlando, curatore e senior photo editor di BURN. In programma dal 2 al 4 luglio 2021 a Sarzana, presso la nuova sede dell'associazione in via Sobborgo Spina, esso si propone come un laboratorio in formula intensiva utile a fornire ai partecipanti gli strumenti e lo spazio per rivoluzionare la propria idea di fotografia.



Rivolto a chiunque, già dotato di una conoscenza del linguaggio basica, voglia sviluppare le proprie competenze e la propria capacità narrativo-fotografica, il workshop sarà strutturato in momenti teorici alternati a sessioni di lavoro di gruppo e one-to-one. L'obiettivo: mettere mano al materiale di chi parteciperà (lavoro, corpus di immagini, semplice idea) a partire da motivazioni / intenzioni, costruzione e messa in forma, resa. Punto di partenza, difatti, la domanda: “In un'epoca di sovraccarico di immagini, come profetizzato da Susan Sontag, che ruolo dare alla propria fotografia?”. Gli autori iscritti saranno portati a scoprirlo in quel fine settimana, individuando allo stesso tempo output e possibilità. Materiali e link utilizzati nel workshop saranno condivisi con il gruppo, al termine dello stesso, tramite Drive. I partecipanti riceveranno inoltre un attestato di partecipazione e la possibilità di essere pubblicati online.



Le iscrizioni sono già aperte e lo resteranno fino al 20 giugno 2021, salvo esaurimento posti. Per richiedere l'iscrizione o maggiori informazioni è possibile scrivere entro quella data a info@spazifotografici.it. Possibilità di accedere alle convenzioni previste per pernottamento e pasti. Link: https://www.spazifotografici.it/formazione/workshop-fotografia-ghizzoni-orlando/.