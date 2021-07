Etica e sostenibilità, a Sarzana primo appuntamento con “Four4you”

Sarzana - Val di Magra - E' stato presentato nei giorni scorsi a Sarzana con l'evento "Four4you", leLunae- semi di benessere, un progetto by leCarlotte-semi di crescita in cui la creatività e l’artigianalità si affiancano alla ricerca di un nuovo benessere e alla creazione di un nuovo spazio di incontro per futuri e neo genitori,

Da sei anni ormai LeCarlotte-semi di crescita si impegnano a promuovere uno stile di vita etico e sostenibile, attraverso la realizzazione di manufatti sartoriali ed esperienze sensoriali in grado di trasmettere, fin dalla primissima infanzia, i valori di autenticità, qualità e senso del bello.

Lo fanno nel loro laboratorio artigianale-creativo di Via Cigala 17, con i libri sensoriali, per divulgare fin dai primi 1000 giorni di vita il senso dell’arte, del bello e della gioia nella libertà del gioco.

Dallo scorso marzo a fianco di “semi di crescita” è nato un nuovo progetto in collaborazione con Erica Orlandi: leLunae - semi di benessere, una linea di prodotti benessere donna e bambino 100% naturale in cui l’esperienza sartoriale e la ricerca di leCarlotte si incontrano con la creatività e la consapevolezza di una giovane mamma, Erica Orlandi, alla ricerca di un nuovo benessere.

Un nuovo benessere che può arrivare da sensazioni tangibili, come toccare i tessuti e le imbottiture naturali provenienti da aziende certificate per la primissima infanzia, utilizzati dal laboratorio artigianale per la realizzazione dei libri sensoriali, dei cuscini Luna per l’allattamento, dei cuscini-occhi, e altri articoli dell’infanzia concepiti con l’obiettivo di coltivare e fare germogliare il seme della crescita e del benessere.

Ma un nuovo benessere che può arrivare anche da aspetti intangibili, come le relazioni, gli incontri, il sostegno.

Consapevoli che la genitorialità è un percorso lungo e articolato, e che ogni gravidanza è unica, così come uniche sono le relazioni familiari che vanno costruendosi lungo il cammino, leLunae hanno organizzato l’evento informativo FOUR4YOU - 4 professionisti per te, uno spazio di incontro dove entrare in contatto con quattro professionisti del mondo benessere materno- infantile che si prendono cura dei bambini e delle loro famiglie, dai primi giorni della gravidanza in poi.

Pochi minuti, 15 per ogni professionista, hanno permesso ai genitori di sentirsi accolti ed ascoltati, di trovare uno spazio in cui le loro domande ed esigenze potevano essere affrontate insieme senza sembrare troppo banali o scontate.

Un vero e proprio momento magico ed accogliente, di confronto e di conforto, a cui leCarlotte stanno già lavorando per la prossima edizione di settembre.