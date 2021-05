Essere un collettivo: ne parlano Cesura, Prospekt e TerraProject in talk

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo della seconda serie di talk, Spazi Fotografici si prepara a chiudere la sua seconda stagione su Zoom con un nuovo appuntamento dedicato ai collettivi italiani e in programma domenica prossima 9 maggio alle 21. Ospiti della serata, insieme ai colleghi di ciascun collettivo: Luca Santese e Alex Zoboli di Cesura, Francesco Merlini e Samuele Pellecchia di Prospekt, Michele Borzoni e Rocco Rorandelli di TerraProject, chiamati ad aprire discussione ed evento.



I tre principali collettivi italiani si confronteranno perciò in un appuntamento tutto dedicato, nato per conoscerli meglio ed anche per capire da qui come concretamente si lavora, in Italia, con la fotografia adesso. Punto di partenza: le storie dei diversi collettivi, anche lungo cambiamenti ed evoluzioni succedutesi nel tempo, nelle parole ed esperienze dei sei membri chiamati ad introdurci le caratteristiche identitarie dei gruppi a cui appartengono, ma anche le dinamiche e i processi che ne regolano attività, scelte, modus operandi e lavoro.



Il tutto guardando a caratteri e progetti, realizzati o in corso, ma anche ad aspetti molto concreti dell'essere fotografi e dell'essere collettivo, in una discussione che si alimenterà con tutta probabilità all'interno dello stesso scambio. Per partecipare all'evento (gratuito) è necessario registrarsi entro le 18 del 9 maggio tramite il form alla pagina web dedicata: https://www.spazifotografici.it/collettivi-fotografia-cesura-prospekt-terraproject/. Per informazioni e/o assistenza è possibile contattare gli organizzatori via email o telefono entro le 21 del giorno stesso: info@spazifotografici.it – 3662075313 – 3292721819.