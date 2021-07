E' ancora un Golfo per poeti: appuntamento con i Mitilanti in Bottagna

Sarzana - Val di Magra - Venerdì 30 luglio 2021 alle 21 nella piazzetta della chiesa di San Michele Arcangelo in Bottagna, (strada Provinciale 330 di Buonviaggio, 22) si svolgerà l’evento “E' ancora un golfo per poeti”,promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Vezzano Ligure in collaborazione con i Mitilanti, collettivo di poeti spezzini dediti alla divulgazione della scrittura in versi.

Nel corso della serata i Mitilanti ripercorrerrano attraverso la lettura di poesie di propria produzione e di autori famosi il loro rapporto con il Golfo della Spezia. La popolazione è invitata a partecipare