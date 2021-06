Duemila euro in beneficenza grazie agli Amici del Giacò e al Dante di Roberto Mercadini

Sarzana - Val di Magra - Tutto esaurito venerdì sera al centro sociale di Castelnuovo Magra per il monologo “Dante. Più nobile è il volgare” dell'attore e scrittore Roberto Mercadini che ha nuovamente raccolto l'invito degli Amici del Giacò per una serata di beneficenza. L'iniziativa ha infatti permesso all'associazione dedicata ad Andrea Giacomelli di raccogliere oltre duemila euro che sono stati equamente divisi fra “Insieme per i diritti dei nostri figli”, le associazioni “La disabilità è oltre Onlus” e “Mani di mamma” e infine alla famiglia della piccola Ines che sta affrontando un ciclo di terapie in Polonia.

Oltre a tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione dell'evento – dagli sponsor all'amministrazione ma anche Protezione Civile e Compagnia degli Evasi – gli Amici del Giacò hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti per “L'unione, la generosità, le collaborazioni e l’impegno costante che consentono di organizzare serate ed eventi che lasciano il segno nella nostra comunità e non solo, e che come sempre ci permettono di fare beneficenza in ricordo del nostro indimenticabile amico Andrea”.

Visto il grande successo Roberto Mercadini tornerà per un'altra serata benefica il prossimo 21 agosto con il monologo “Se io fossi la tua ombra mi allungherei a Mezzogiorno”.