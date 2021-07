Dopo il concerto di Sarzana Manu Chao in visita al Museo della Resistenza

Sarzana - Val di Magra - Dopo il travolgente concerto di ieri sera in Piazza Matteotti (QUI), Manu Chao è rimasto in Val di Magra e nel pomeriggio di oggi si è recato in visita al Museo della Resistenza delle Prade di Fosdinovo.

Invitato ieri al termine dell'esibizione dai ragazzi di Archivi della Resistenza - che gli hanno donato anche la maglia celebrativa del centenario dei Fatti di Sarzana del 1921 - il cantante è salito al museo con il suo staff e i due musicisti che lo hanno accompagnato sul palco di Moonland.

Manu Chao ha pranzato al Museo e posato per la foto di gruppo ma soprattutto si è soffermato ad ascoltare, in spagnolo, i racconti dei partigiani dai pannelli audiovisivi della struttura.