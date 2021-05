De Dominicis intervistato da Daniela Tresconi per Culturalmente

Sarzana - Val di Magra - Lunedi 10 maggio alle ore 21 in diretta sulla pagina dell’Ordinario, la trasmissione Culturalmentre, ospiterà Stefano De Dominicis presidente dell’associazione 10000 vele di solidarietà. Nel corso della serata, condotta da Daniela Tresconi, si parlerà Diecimila vele contro la violenza di genere – cambiamo la rotta insieme» un evento velico a livello nazionale a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne. Un grande flashmob organizzato per domenica 4 luglio 2021:

in contemporanea, lungo tutti gli 8 mila chilometri di coste italiane e i maggiori laghi, barche a vela ma anche ogni altro tipo di barca a remi o a motore, sono invitate ad uscire in acqua issando un lungo nastro rosso quale simbolo di partecipazione e segno distintivo e di appartenenza a questa grande, speriamo enorme, flotta solidale. Culturalmentre è la web tv intelligente, che va in onda, in diretta sulle pagine Facebook di Nati per scrivere, NPS Edizioni. L’Ordinario e Lucca Città di Carta, tutti i lunedì (alle 21) e i mercoledì (alle 18.30). Durante le dirette, gli spettatori potranno interagire con gli ospiti, lasciando messaggi sulla bacheca Facebook, e partecipare così all’incontro, ai giochi e alle attività proposte. Le rubriche affrontano tematiche care alle associazioni: editoria di qualità, fantastico, folclore e storie di persone straordinarie. Per informazioni o per partecipare al programma scrivere a info@lordinario.it