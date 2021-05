Così la Val di Magra vuole diventare la patria del folk

Sarzana - Val di Magra - La manifestazione Folk Music Meeting vuole caratterizzarsi come importante appuntamento di approfondimento culturale, formativo e di spettacolo con oggetto musica ed etnomusicologia di alta qualità artistica, volto a valorizzare espressioni di musica popolare, sia nazionale che internazionale. Si colloca nell’area della Vallata del Magra, con un forte intento di valorizzazione del territorio e attenzione verso zone collinari, in particolare i borghi alti della vallata.

Folk Music Meeting è un progetto dell’Associazione Culturale "Armadillo", che vede come partner il Comune di Castelnuovo Magra, il Comune di Fosdinovo, il Comune di Santo Stefano Magra, l’ARCI Val di Magra e UISP La Spezia e Val di Magra, ed è realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del bando “Cultura in Movimento”, volto a promuovere iniziative nelle arti visive e performative per la valorizzazione dell’identità culturale del territorio. In particolare l’evento mette in evidenza i borghi posti nelle alture della Val di Magra.



La prima edizione della manifestazione è prevista per i giorni 4, 5 e 6 giugno 2021, con intere giornate di appuntamenti culturali e concerto finale la sera con musicisti nazionali e internazionali. Le serate dei concerti sono previste rispettivamente: venerdì 4 giugno a Ponzano Superiore; sabato 5 giugno a Castelnuovo Magra; domenica 6 giugno a Fosdinovo. Inizio concerti ore 19, ingresso libero nel rispetto delle disposizioni vigenti anti-Covid19.



Quella che viene comunemente denominata "musica folk" o "musica etnica" è l'espressione in musica delle culture e delle tradizioni di popoli abitanti una determinata area geografica, la cui evoluzione viene trasmessa in forma orale e musicale, non scritta, spesso da autori sconosciuti. Può essere rappresentata in forma strumentale, vocale e come accompagnamento al ballo; in Italia ha espressioni che provengono da tutte le regioni geografiche, tramandando linguaggi, strumenti musicali, danze, costumi e tradizioni. Tutto ciò senza cadere in un percorso “elitario” anzi, parlando linguaggi molto semplici che raccontano sentimenti, gioie o sofferenze della gente comune.

Verranno quindi proposti gruppi musicali e artisti in arrivo da varie regioni italiane e da altre aree geografiche del mondo, tutti portatori di tradizioni musicali dei vari territori di provenienza, con momenti di spettacolo dal vivo e altri di approfondimento su strumenti musicali, balli e altre forme culturali inerenti. Non mancheranno espressioni del territorio della Val di Magra e della Lunigiana.

È prevista la presenza, oltre che degli artisti, di esperti e studiosi del settore, con l'intento di analizzare e valorizzare tutte le attività inerenti all'argomento. Verranno coinvolte organizzazioni nazionali, studiosi, giornalisti, riviste e siti web del settore e saranno proposte interazioni tra musicisti italiani ed esponenti di musica folk di vari paesi del mondo.

La manifestazione ambisce a divenire importante appuntamento nazionale del settore, con particolare attenzione all'aspetto formativo e didattico su musiche, strumenti musicali e balli, attraverso seminari e masterclass. Questo permetterà di attirare sul territorio un folto numero di appassionati e praticanti, nonché residenti del territorio, giovani e meno giovani, fornendo un importante strumento di arricchimento culturale per tutti.





FOLK MUSIC MEETING

1a edizione 2021







VENERDÌ 4 GIUGNO ore 19

Piazza Colonna, PONZANO SUPERIORE

(S. Stefano Magra)



“LIBERI SUONATORI DELLA VAL DI MAGRA”

Mauro Manicardi, voce, organetto e piva – Franco Ressa, voce e chitarra – Monica Milton Schettino, fisarmonica – Dario Landi, pive – Corrado Perazzo, pive – Fabrizio Pilu, violino e piva

partecipano ballerini di Zeri

Programma incentrato sulle ricerche di musica e strumenti popolari della Lunigiana e della tradizione della Giga di Zeri

Organettista spezzino, Mauro Manicardi vanta un lungo percorso artistico, intrapreso alla fine degli anni Settanta con i Lancelot e proseguito prima con le ricerche sul campo tra la Val di Magra in Lunigiana e la Val di Vara dal 1992 al 2002 e successivamente approdato all’esperienza con i Tandarandan in cui militava anche il cantante e chitarrista Maurizio Cavalli, prematuramente scomparso nel 2013. Oggi è leader di un gruppo di musicisti folk del territorio che, attraverso racconti e suoni delle loro esperienze musicali, provano a tracciare passato, presente e possibile futuro della musica popolare della Lunigiana.



RICCARDO TESI-MAURIZIO GERI ENSEMBLE con GIUDITTA SCORCELLETTI

“Omaggio a Caterina Bueno”

Riccardo Tesi e Maurizio Geri artefici di una formidabile intesa musicale e umana, quando si esibiscono in duo riescono a far sbocciare i fiori di una moderna musica popolare partendo da quei semi della tradizione che hanno raccolto assieme a Caterina Bueno, storica e straordinaria cantante folk toscana. Tesi col suo organetto malinconico e sognante, Geri con un chitarrismo lucido e poliedrico, ma anche con una voce vibrante ed espressiva, spaziano dalla musica tradizionale a composizioni strumentali, passando per ritmi gitani e canzone d’autore, attingendo alle più belle perle di un repertorio vastissimo che hanno portato per il mondo in venticinque anni di attività artistica, offrendo una musica che guarda avanti, ben memore di ciò che, alle sue spalle, le ha permesso di esistere: una musica che è Tradizione Contemporanea.

Nel 2010, a tre anni dalla scomparsa di Caterina Bueno, i due hanno reso un sentito omaggio alla grande artista con il disco “Sopra I tetti di Firenze”, in cui rileggono alcune delle pagine più belle del suo repertorio.

Per l’occasione di questo concerto invitano Giuditta Scorcelletti, una delle voci più belle ed interessanti della nuova scena folk toscana.







SABATO 5 GIUGNO ore 19

Torre dei Vescovi di Luni-Piazza Querciola (centro storico)

CASTELNUOVO MAGRA



“SCARIOLANTI”

Alessio Ambrosi, voce, chitarre, ukulele, charango – Cristina Benefico, voce, percussioni – Livio Bernardini, voce, fisarmonica – Mauro Manicardi, voce, organetto, pive – Anacleto Orlandi, basso – Egildo Simeone, voce, effetti vocali, flauti, percussioni

Il gruppo "SCARIOLANTI" nasce con l'intento di offrire negli anni duemila uno spettacolo musicale di alto valore artistico, capace di unire in un'unica e potente voce universale le canzoni popolari di impegno civile del Vecchio e del Nuovo Continente. Il repertorio proposto, dalle ballate che hanno accompagnato tutte le lotte e conquiste sociali del '900 ai canti che raccontano le migrazioni di uomini e donne in cerca di affermazione e riscatto sociale, vuole offrire alle nuove generazioni motivo di riflessione e di impegno nella continuazione di un percorso di progresso civile che non conosca pause.

Si propongono brani di musica popolare italiana e di altri autori d’oltre oceano.



AMBROGIO SPARAGNA & ORCHESTRA POPOLARE ITALIANA DELL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA

“Taranta d’Amore”

La notte del Gran Ballo Festa-Concerto di serenate e balli della tradizione popolare italiana Taranta d’Amore è una grande festa spettacolo dedicata ai balli della tradizione popolare italiana: gighe, saltarelli, ballarelle, pizziche, tammurriate e soprattutto tarantelle, la danza matrice di tante tradizioni musicali delle nostre regioni. Al centro della scena Sparagna, sostenuto dalla straordinaria energia e bravura dei musicisti dell’Orchestra, dà vita ad una grande festa spettacolo che riesce ad animare la piazza, la fa saltare al ritmo vorticoso dei nostri balli popolari, tra organetti, chitarre, ciaramelle e tamburelli. Nel corso dello spettacolo il pubblico diventa ‘protagonista della festa’ e si lascia piano piano travolgere dalla forza della musica abbandonandosi agli inviti del Maestro a ballare, battere le mani, sorridere e schiarire una melodia, cantare un ritornello e sorridere per un numero ad effetto. Così stregati dall’energia del ritmo ed affascinati dalla varietà ed originalità dei suoni degli strumenti popolari e dalla forza delle voci che cantano tanti dialetti diversi, tutti si ritrovano a rivivere suggestioni ed emozioni straordinarie tipiche delle antiche feste contadine italiane. L’Orchestra Popolare Italiana, diretta da Ambrogio Sparagna, è un ensemble di voci, organetti, percussioni e altri strumenti tradizionali che propone un variegato repertorio che abbraccia diverse regioni d’Italia attraverso progetti originali che prevedono spesso la partecipazione di ospiti speciali. Numerosi gli spettacoli in Festival, ma anche interventi musicali e teatrali per animare piazze e interi paesi, che hanno sempre catturato l’attenzione e l’entusiasta partecipazione del pubblico. Il gruppo vanta un’ampia e qualificata esperienza, in Italia e all’estero.







DOMENICA 6 GIUGNO ore 19

Piazza del Fosso, FOSDINOVO



RENÉ LACAILLE ENSEMBLE (Isola de La Réunion-Francia)

René Lacaille, voce, fisarmonica – Marco Lacaille, voce, basso, percussioni – Aldo Guinart, sax tenore e flauto

René Lacaille, straordinario fisarmonicista e chitarrista creolo dai grandi trascorsi musicali tra influssi di chanson francese, flamenco, salsa, jazz, è maestro indiscusso dei ritmi dell’Isola de La Réunion: maloya e sega. Gli accenti di questi ritmi sono sorprendenti per orecchie occidentali e la sezione delle percussioni produce una tessitura trascinante e deliziosa nella quale fisarmonica e vari strumenti a corda trovano momenti di virtuosismo e liricità. Vanta collaborazioni di musica etnica in tutto il mondo, con numerose produzioni discografiche ed è stato in tournée in Europa, Sudafrica, Africa orientale, Canada e Australia. Il talento di Lacaille ha continuato a introdurlo ogni anno in nuovi paesi, contribuendo a estendere la sua portata dall’Europa e dall’Africa al Brasile, alla Cina e agli Stati Uniti.

Gli è capitato di suonare con molti grandi musicisti, tutti quelli che come lui amano incontrare altre musiche e trasmettere le proprie: Richard Galliano, Debashish e Subashish Bhattacharya, Lo’Jo, Vincent Segal, Romane, Sheikh Tidiane Seck, Manu Dibango, ecc. Il concerto sarà un viaggio nella musica delle Isole de La Réunion, con influssi e mixaggi di altre musiche etniche del mondo e culminerà con una jam session con altri musicisti che partecipano al Folk Music Meeting.







JAM SESSION CON I PROTAGONISTI DEL FOLK MUSIC MEETING



VENERDÌ 4 GIUGNO ore 15

Piazza della Pace, S. STEFANO MAGRA



Conferenza “Questo ballo non va bene” la musica tradizionale in Lunigiana e Val di Vara e i Tre Balli di Zeri

intervengono Mauro Manicardi, organettista, Fabrizio Pilu, violinista, Andrea Liserio Varesi, studioso di tradizioni zerasche, Riccardo Tesi, organettista e etnomusicologo, Giorgio Gregori, etnomusicologo e giornalista, Andrea Carpi, etnomusicologo e giornalista e altri esperti del settore



SABATO 5 GIUGNO ore 11

Area verde Centro Sociale Molicciara, CASTELNUOVO MAGRA



Presentazione del film “Radici” e lezione-concerto per gli istituti scolastici

Radici – Viaggio alle sorgenti della musica popolare italiana, ripercorre alcune delle tappe del viaggio che fecero in Italia Alan Lomax e Diego Carpitella nel 1954-1955, viaggio fatto per registrare, conservare, salvaguardare una memoria delle tradizioni popolari che stava scomparendo negli anni del dopoguerra e della trasformazione radicale del nostro Paese. È un omaggio del regista Luigi Monardo Faccini, da un’idea di Marina Piperno, a due giganti dell’etnomusicologia. Il primo, Alan Lomax, con le sue registrazioni sul campo ha salvato e dato al mondo la possibilità di conoscere il blues dei figli degli schiavi afroamericani, e scoprire nomi come Leadbelly, Son House, Jelly Roll Morton, Muddy Waters; il secondo, Diego Carpitella è stato il principe degli etnomusicologi italiani. Il documentario, prodotto e distribuito da Istituto Luce-Cinecittà è uscito in dvd in un’edizione di pregio accompagnata da un’accurata pubblicazione ricca di documenti sul tema.







MASTERCLASS-INCONTRI DI APPROFONDIMENTO SUGLI STRUMENTI MUSICALI



SABATO 5 GIUGNO a Fosdinovo, porticato Biblioteca Civica P.zza Matteotti, ore 11: Masterclass-incontro sulla chitarra acustica nella musica folk, tenuto dal maestro MAURIZIO GERI.

LA CHITARRA NELLA MUSICA POPOLARE

Introduzione sul ruolo dello strumento, dall’accompagnamento alle linee solistiche.

Cenni relativi all’arrangiamento di melodie tradizionali, esempi e suggerimenti.

Esempi di ritmiche tipiche, ballate, stornelli, balli tradizionali.

La tradizione zingara incontra il jazz.



SABATO 5 GIUGNO a Fosdinovo, porticato Biblioteca Civica P.zza Matteotti, ore 16: Masterclass-incontro sull’organetto diatonico tenuto dal maestro RICCARDO TESI.

L’ORGANETTO DIATONICO

Breve presentazione organologica dello strumento: com’è fatto e come funziona.

Breve storia dello strumento.

Il rapporto dell’organetto con la tradizione.

Stili e tecniche esecutive.

L’organetto nella contemporaneità: dalla tradizione all’innovazione. Si affronteranno tecniche dell’organetto nella musica popolare ed evoluzioni armoniche moderne con influssi jazz e di musica contemporanea.



DOMENICA 6 GIUGNO a Fosdinovo, porticato Biblioteca Civica P.zza Matteotti, ore 11: Masterclass-incontro sulla fisarmonica tenuto dal maestro RENÉ LACAILLE.

Si affronteranno ritmi e armonie di musica etnica miscelati con jazz e musica contemporanea.



I concerti e le conferenze culturali sono ad ingresso libero, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Da notare inizio concerti ore 19, per terminare manifestazione nei tempi obbligati.



Le masterclass-incontri sugli strumenti a Fosdinovo sono ad ingresso libero, prenotazione obbligatoria.

Info: info@armadilloclub.org tel. 0187 626993



Info concerti: Comune di S. Stefano Magra 0187 699041 – Comune di Castelnuovo Magra 0187 693842 – Comune di Fosdinovo 0187 680711. E’ consigliabile telefonare per prenotazioni.