Contro il revisionismo storico, Officina Rossa presenta "Ora e sempre Resistenza!"

Sarzana - Val di Magra - Officina Rossa - spazio popolare presenta "Ora e sempre Resistenza! Come rispondere al revisionismo storico anti-partigiano" e il libro "anche i partigiani però.." di Chiara Colombini, edizione Laterza. Da liberatori dal fascismo, padri Costituenti della Repubblica Italiana, a sanguinari assassini, instauratori di regimi dittatoriali rossi, terroristi, vigliacchi, depredatori di villaggi, ruba galline, stupratori: questa l'immagine che la destra e il revisionismo storico da della Resistenza e dei partigiani. Da anni è in corso, in questa sporca guerra alla Resistenza, una e vera propria demonizzazione della lotta partigiana attraverso luoghi comuni, voci e fonti tutt'altro che attendibili, infamie e bugie.



Tutto ciò con l'obiettivo, in primo luogo di equiparare partigiani e fascisti, successivamente di screditare ed infangare l'epopea partigiana per legittimare il regime di Mussolini e i suoi crimini. Ma come è possibile essere arrivati a tutto ciò ed accettare, come fa una buona parte dell'opinione pubblica, questa vulgata? Di che cosa c'è bisogno per rispondere a questo revisionismo storico? Ne parliamo venerdì 28 maggio dalle 21 sulla pagina Facebook di Officina Rossa con Chiara Colombini, storica presso Istoreto - Istituto piemontese per la storia della Resistenza di Torino ed autrice del libro.