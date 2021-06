Cinque serate per Teatrika: domenica l'apertura con gli Evasi

Sarzana - Val di Magra - È già tutto pronto per il debutto della XIV edizione del Festival teatrale nazionale Teatrika, che per il 2021 vedrà in scena cinque spettacoli, con ingresso gratuito (solo su prenotazione WhtsApp al numero 335 8254436) con accesso all’arena teatro nel rispetto delle normative vigenti. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30, e dalle 19.30 sarà possibile godere degli apericena nel giardino Arci Wave (solo su prenotazione al numero 347 5454359). In caso di mal tempo gli spettacoli avranno luogo nel limitrofo Teatro Tenda Arci Colombiera.

Il Festival, frutto della sinergia fra il Comune di Castelnuovo Magra e la Compagnia degli Evasi, si terrà come da tradizione nell’area verde del Centro Sociale di Via Carbonara 142.



Saranno proprio gli organizzatori della Compagnia degli Evasi ad aprire domenica 27 giugno con “Storie con la D maiuscola” una prima nazionale scritta da Marco Balma, per riflettere con i “maschi” sul femminicidio.

Mercoledì 30 giugno arriva da Roma La bottega dei RebArdò con uno spettacolo di Gianni Clementi vincitore di 25 premi nazionali, “Sugo finto” la tragicomica storia di sue sorelle zitelle, da non perdere!

Sabato 3 luglio, a grande richiesta dopo il recente successo riscosso al Teatro degli Impavidi di Sarzana, gli Evasi replicano la loro nuova produzione “Hotel Blues” di Roberto Ross, e anche qui si parla di donne, di quelle che hanno appena rovinato l’esistenza dei due protagonisti, o forse è il contrario... struggente vicenda drammatica sul filo di una ilarità discreta e inaspettata.

Lunedì 5 luglio sarà finalmente la volta di “Boston Marriage” uno dei più bei testi mai scritti dal grande sceneggiatore statunitense David Mamet (Hannibal, Gli Intoccabili) portato in scena dalla compagnia milanese Teatro dell’Allodola-Le irriverenti: Anna e Claire si ritrovano dopo una lunga separazione, un tempo si sono amate, ora ciascuna vuole qualcosa dall’altra. Ma i rispettivi desideri sono incompatibili. La guerra è dichiarata e le armi sono le parole.

Gran finale nella comicità spensierata, giovedì 8 luglio arriva Ronzinante Teatro con il loro cavallo di battaglia “To be or not to Bibbia” spettacolo pluripremiato, “semiserio” in cui il linguaggio teatrale celebra la sacralità della Bibbia e al contempo la rende “divulgativa” riducendone la struttura a immagini chiare, e semplici per tutti.

Le prenotazioni, obbligatorie, dei posti sono già aperte per il primo spettacolo, e proseguiranno “di volta in volta” dalla mattina successiva allo spettacolo andato in scena.



COME ARRIVARE: impostare su Google maps il seguente indirizzo: Via Carbonara 142, Castelnuovo Magra e seguire le indicazioni.

Oppure: Uscita autostrada Sarzana, imboccare l’Aurelia in direzione Carrara, al primo semaforo dopo Sarzana (circa 4 km) svoltare a sinistra seguendo le indicazioni per il Centro Commerciale “La Miniera”. L’arena del festival si trova dietro al centro commerciale, a sinistra, di fronte all’edificio delle scuole medie.



Info: 3358254436

http://www.comune.castelnuovomagra.sp.it

http://www.quicastelnuovo.it

https://www.facebook.com/teatrika.compagniadeglievasi/