Cinque piazze in festa per la Notte Bianca di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Tutto è pronto per la Notte Bianca del 21 luglio dedicata al compleanno di Sarzana riferito a quella bolla papale di Paolo II con cui veniva elevata al rango di città il 21 luglio del 1465. E sarà una serata, seppur in concomitanza agli appuntamenti di approfondimento dedicati ai Fatti del 21 luglio 1921, all'insegna dello svago e del divertimento, ma sempre nel rispetto delle regole e delle disposioni anti pandemia.

Cinque le location scelte per l'iniziativa: le piazze Matteotti, Calandrini, Garibaldi, Martiri della Libertà e Luni con tanti artisti che si esibiranno con proposte musicali diverse tra loro e dedicate a un pubblico eterogeneo che potrà godere del centro storico sarzanese dove tutti i negozi resteranno aperti fino alle ore 24



“Ci apprestiamo a vivere una serata all'insegna della musica, dello spettacolo ma anche dei dibattiti storico-culturali sui Fatti del 21 luglio 1921. I negozi saranno aperti per lo shopping anche di sera illuminando le strade del nostro centro storico. In cinque piazze della città diversi musicisti ed artisti si alterneranno fino alle 24 e in piazza De Andrè dove, oltre ai dibattiti si terrà un concerto con concerto finale. Bello che entrambe le manifestazioni convivano insieme animando tutto il centro storico. Tengo a sottolineare comunque l'importanza di essere prudenti, e lancio un appello a evitare assembramenti anche all'aperto: scongiuriamo il rischio di altre chiusure che sarebbero disastrose per tutti”.



Questo il dettaglio del programma:

RojaBloReCK

band di musicisti originali contraddistinti da un'ironia dirompente si esibiranno in piazza Matteotti dalle 21.15 alle 22 e poi dalle 22.45 alle 23.30



DueSetteDue

giovanissimi con tante esperienze live in manifestazioni locali proporranno cover pop, soul e rock in piazza Garibaldi dalle 20.45 alle 21.45 e dalle 22.30 alle 23.30



BM acoustic duo

con Bea Mazzanti e Christian Buoro si uniscono per proporre una serata rock/pop in piazza Martiri della Libertà dalle 21.45 alle 22.30 e dalle 23 alle 24



Elena Cirillo

diplomata al conservatorio in violino e canto lirico corista e violinista di Francesco De Gregori propone brani riarragiati con il suo violino in chiave moderna si esibierà in piazza Calandrini dalle 20.30 alle 21.15 e dalle 21.45 alle 22.30



Benicchi&Ravera due jazz

il sax di Alberto Benicchi e il pianoforte di Leo Ravera in duo, entrambi musicisti classici proporranno svariati standard con particolare attenzione al repertorio di Charlie Parker e si esibieranno in piazza Luni dalle 20.15 alle 20.24 e dalle 21.45 alle 22.30.



Come noto inoltre si ricorda che, nella stessa serata, in piazza De André, è organizzata l'iniziativa “XXI Luglio 100 Anni”, concerti e incontri con Paolo Meneghini a partire dalle ore 19 con le letture de “La Caporetto del fascismo” di Pino Meneghini ad opera della Compagna Teatrale Ordine Sparso di Giovanni Beretta; a seguire Stefano Barotti in concerto con Michelangelo Surdo alla chitarra; ore 20.50 letture de “La Caporetto del fascismo”; alle 21 tavola rotonda con Vico Ricci, Egidio Bandi Andrea Pizzuto, Amilcare Grassi modera Andrea Meneghini; ore 22 letture de “La Caporetto del fascismo”; ore 22 Paolo Meneghini in concerto con Davide L'Abbate, Antonio Antognetti, Paolo Meneghini e Andrea Gargiulo; nella stessa serata alle ore 21.30 alla Fortezza Firmafede conversazione sulla storia recente e sulla memoria storica riferita ai Fatti del 21 Luglio con il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria Filippo Paganini che intervista Paolo Mieli



Si ricorda infine che in città, grazie al progetto regionale “Liguria WiFi” sono attive varie aree dove i cittadini e turisti possono accedere al web in modo totalmente gratuito: si tratta di piazza Matteotti, piazza Luni, piazza Garibaldi, via Landinelli, la Biblioteca comunale, la sala del Consiglio comunale e, da alcuni giorni, anche piazza Martiri.