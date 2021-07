Centenario del 21 Luglio, tutti gli appuntamenti di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Nel centenario dei “Fatti del 21 Luglio 1921” Sarzana si prepara a ricordare una delle pagine più importanti della sua storia con un fitto calendario di appuntamenti ad essa dedicati.

“I Fatti del 1921-La memoria del futuro” è il calendario che affianca a momenti di riflessioni e di approfondimento validi anche come crediti formativi per l'Ordine dei giornalisti, cerimonie, laboratori per bambini, teatro, concerti e persino la presentazione di un logo realizzato dall'artista sarzanese, Daniele Brizzi, pensato e dedicato a un appuntamento che potrebbe diventare annuale e unificante come proporrà Paolo Meneghini proprio il 21 luglio prossimo alle ore 19 in piazza De André.



Il calendario è stato realizzato con la collaborazione del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza e numerose associazioni, enti e cittadini che hanno voluto affiancare l'Amministrazione comunale nell'organizzazione dell'anniversario e delle celebrazioni dei "Fatti di Sarzana" del XXI luglio 1921.



Questo il programma:

CONVEGNO di STUDI

Resistenza ante Litteram

a cent'anni dai Fatti di Sarzana (1921-2021)

16 -17 luglio (9.30-13.30 / 15-20)

Sala delle Capriate-Fortezza Firmafede



TAVOLA ROTONDA

Introduce il sindaco Cristina Ponzanelli, partecipano i consiglieri comunali Andrea Pizzuto e Damiano Lorenzini e i co-presidenti del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza Egidio Banti, Paolo Galantini e Giorgio Pagano, modera il giornalista Paolo Marcesini

20 Luglio atrio comunale ore 18.30



DEPOSIZIONE CORONA

21 luglio piazza Jurgens ore 10.30



TARGA AL SINDACO ARNALDO TERZI

21 luglio piazza Matteotti (davanti abitazione) ore 11



CERIMONIA CONSEGNA ONOREFICENZA XXI LUGLIO

all'avvocato Bruno Segre

21 luglio sala consiliare ore 11.30



INTERVISTA A PAOLO MIELI

intervistato dal Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria

Filippo Paganini

21 luglio piazza d'Armi (Fortezza Firmafede) ore 21.30



XXI LUGLIO 100 ANNI DOPO

Concerti e incontri con Paolo Meneghini

21 luglio piazza De André ore 19

Si inizia alle ore 19 con le letture de “La Caporetto del fascismo” di Pino Meneghini ad opera della Compagna Teatrale Ordine Sparso di Giovanni Beretta; a seguire Stefano Barotti in concerto con Michelangelo Surdo alla chitarra; ore 20.50 letture de “La Caporetto del fascismo”; alle 21

tavola rotonda con Vico Ricci, Egidio Bandi Andrea Pizzuto, Amilcare Grassi modera Andrea Meneghini; ore 22 letture de “La Caporetto del fascismo”; ore 22 Paolo Meneghini in concerto con Davide L'Abbate, Antonio Antognetti, Paolo Meneghini e Andrea Gargiulo.



BIBLIOTECA CON GLI STUDENTI

Presentazione della tesi di laura “L'arditismo popolare. Dalla nascita del movimento ai Fatti di Sarzana del luglio 1921”

23 luglio Biblioteca Civica Martinetti ore 19



PERCORSI URBANI- Sulle orme del 21 luglio 1921

21-24-25 luglio ore 18 (organizzato da Anpi- Anppia-AdR-Circolo Pertini-Mar)itinerario nei luoghi simbolo del XXI Luglio



LABORATORI CREATIVITA' PER BAMBINI (dai 6 ai 10 anni)

23 luglio- La Libertà del volo, costruzione di giochi a vento con origami

24 luglio- Villaggio che cura: la cura crea cominità, costruzione del villaggio di Casina Pina (gianni Rodari)

ore 17.30-19.30 in piazza Baden Powell- Fortezza Firmafede (organizzatori Anpi, Anppia-AdR.Circolo Pertini-Mar)



MOLTE MATTINE MI SON SVEGLIATO

Opera Teatrale libero omaggio a Paolino Ranieri “Andrea” Compagnia teatrale Blanca Teatro

24 luglio piazza d'Armi. Fortezza Firmafede ore 21.30

(organizzatori Anpi, Anppia-AdR.Circolo Pertini-Mar)



RACCONCERTO RESISTENZE

viaggio nelle musiche della Resistenza

Veio Torcigliani- Voce Federico Gerini-pianoforte

24 luglio ore 21 Cinema Moderno

(organizzatore ANMIG)