Centenario dei “Fatti di Sarzana”: l’iniziativa verrà trasmessa in diretta streaming

Sarzana - Val di Magra - Sold out alla Fortezza Firmafede della disponibilità di posti per l’iniziativa dedicata al centenario dei “Fatti di Sarzana, organizzata da Cna La Spezia con il patrocinio del Comune di Sarzana e la Compagnia di San Paolo, che prevede la partecipazione di Paolo Mieli, già direttore della Stampa e del Corriere della Sera e tra le firme più prestigiose e conosciute del giornalismo e della storia del panorama italiano.



Per poter sopperire all’esaurimento dei posti a disposizione l’iniziativa verrà trasmessa in diretta streaming sui canali social di Cna La Spezia, Cna Liguria e Comune di Sarzana dalle ore 21 di domani 21 luglio 2021.