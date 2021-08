Bocca di Magra ha celebrato Dante e Cusano al Monastero Santa Croce

Sarzana - Val di Magra - Si è tenuto ieri sera, Lunedì 30 Agosto, l’incontro dedicato alla filosofia di Dante e Cusano rispetto alla visione di Dio. Ficcar lo viso per la luce etterna, questo il titolo del convegno che l’Associazione Culturale Caffè letterario ha organizzato presso il Monastero Santa Croce di Bocca di Magra tenuto dal Prof. Roberto Celada Ballanti ed al quale hanno partecipato in veste istituzionale l’Assessore regionale Giacomo Giampedrone e l’Assessore del Comune di Ameglia Serena Ferti.

"Un incontro di grande spessore intellettuale in uno scenario straordinario – racconta Ferti – al quale ho partecipato con grande piacere. Eventi di questo calibro non solo hanno la capacità di rendere omaggio ad una parte della nostra storia e cultura ma allo stesso tempo sono occasioni di riflessione sullo stato attuale del nostro territorio, dei valori che tutt’oggi lo contraddistinguono e sulla straordinaria capacità di adattamento tra passato e futuro. L’evento ha riscontrato una grande partecipazione – conclude l’Assessore - segno dell’interesse e dell’attenzione verso questi temi. Complimenti al Caffe Letterario Linguistico per le proposte sempre di altissimo livello e grazie per aver scelto il nostro territorio per questa iniziativa".