Beppe Mecconi presenta con Egidio Banti i suoi ultimi due lavori

Sarzana - Val di Magra - Giovedì 17 giugno alle ore 18 il professor Egidio Banti presenterà, nella Sala Consiliare del Palazzo comunale di Sarzana, gli ultimi due fatiche letterarie di Beppe Mecconi, la raccolta di racconti: “Il manoscritto di Laneghè – cronache dal golfo”, una raccolta di 28 racconti ambientati in tutto il territorio della Lunigiana storica dal medio evo ad oggi;

e il libro illustrato di grande formato “Laneghè – Isola del Mar Tenebroso” che narra (oltre alla straordinaria avventura dei fratelli Vivaldi che 200 anni prima di Colombo fecero vela verso occidente nel tentativo di arrivare alla Indie) l’incredibile civiltà che abitava una paradisiaca isola dove gli abitanti convivevano con i fantastici animali riportati dettagliatamente negli stupendi disegni di “Angiolo del Golfo di Venere – cartografo”.

«Finalmente si ricomincia a fare presentazioni in presenza.» Dice Mecconi «Segno che pian piano si torna alla vita normale. Non vedo l’ora di ascoltare il professor Banti che sempre riesce a scoprire nei miei lavori elementi inaspettati anche per me».



Causa le restrizioni dovute al covid i posti a sedere saranno 40, si prega di accedere alla sala dalle ore 17,45.

?L’evento è organizzato dal Club Lions di Sarzana, al quale andrà parte del ricavato delle vendite per le proprie molteplici attività benefiche, con il patrocinio del Comune di Sarzana.