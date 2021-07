Baluba Shake a Santo Stefano per I luoghi della musica

Sarzana - Val di Magra - Sabato 17 luglio alle ore 21.30 a Santo Stefano di Magra in Piazza della Pace si terrà il concerto dei Baluba Shake - The ’60 Show, appuntamento del XXVII Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria.

Il concerto è organizzato dall’Ensemble Hyperion in collaborazione con Sun Music Management e si avvale inoltre del contributo del Comune di Santo Stefano di Magra.

Come sarebbe stato assistere e scatenarsi ad un concerto di un gruppo beat nel 1965? E' possibile tornare musicalmente e scenicamente indietro nel tempo?

Domande che possono avere una risposta solo dopo aver assistito allo show dei BALUBA SHAKE.

Sono 5 musicisti, di navigata e professionale esperienza, a dar vita a questo progetto, nato dalla passione per gli anni che hanno segnato per sempre la storia della musica.

Abbigliamento originale della piu' rinomata sartoria “beat” inglese, strumentazione vintage e nessun utilizzo di basi pre- registrate proprio come allora.

Tutto e' perfettamente studiato e curato per far rivivere, attraverso l'esecuzione fedelissima dei piu' famosi successi del panorama beat italiano, tutta la magica e spensierata atmosfera dei favolosi anni'60.

Daniela Ciani (voce e percussioni), Riccardo Bagnoli (voce e basso), Guido Cinelli (voce e chitarra elettrica), Mario Marmugi (batteria), Claudio Airo (piano e organo)

In caso di pioggia il concerto si svolgerà nel Salone Parrocchiale nella piazza della Chiesa.

Il concerto è ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti; visto l'accesso contingentato ed i posti a sedere limitati si accede ai concerti con prenotazione.

Per prenotazioni ai concerti: scrivere a prenotazionildm@gmail.com oppure telefonare al numero 3288094833 (anche sms e/o whatsapp)

Tutti i concerti vengono organizzati e realizzati in base alle normative anti-contagio COVID-19.

Il programma e tutte le informazioni sulle misure di sicurezza adottate sono consultabili sul sito https://iluoghidellamusica.onweb.it/it