Ardù Vocal Ensemble nella Sala delle capriate nell'ambito del festival Kalendamaya

Sarzana - Val di Magra - Martedì 20 luglio, alle 21 nella Sala delle capriate della Fortezza Firmafede di Sarzana, andrà in scena un evento concertistico di grande rilevanza internazionale.



Il celebrato gruppo irlandese Ardù Vocal Ensemble sarà ospite del festival Kalendamaya - Festival internazionale di Cultura e Musica Antica (XIII ed.) nel suggestivo scenario delle possenti mura del Forte.

Arrivano da Dublino e sono l'ensemble vocale a cappella di punta in Irlanda. Sei eccezionali voci compongono gli Ardú, ensemble riconosciuto a livello internazionale per le proprie interpretazioni a cappella e per la capacità di spaziare tra diversi generi e stili musicali.



Il gruppo ha rappresentato l'Irlanda al Tampere Vocal Music Festival in Finlandia ed è stato invitato a esibirsi durante il programma televisivo di Sky 1 (UK), Sing Ultimate A Cappella. Negli ultimi anni, gli Ardú si sono esibiti al London A Cappella Festival e all'Edinburgh Fringe Festival, consolidando il proprio status di ambasciatori irlandesi del canto a cappella contemporaneo.



I programmi spaziano dalle intense melodie di Astor Piazzolla ad intramontabili cantautori come Leonard Cohen e Billy Joel, passando per brani della tradizione americana o della musica popolare balcanica, fino ad arrivare al pop dei nostri giorni.



Le voci degli Ardú: Victoria Warwick - Soprano, Laura Shields - Soprano, Leanne Fitzgerald - Mezzosoprano, Ciarán Kelly - Tenore e Direttore, Filip Klubicka - Tenore, Adam Hannon - Basso.



Ingresso libero. Si richiede la prenotazione dei posti disponibili scrivendo a segreteria@invaghiti.info.

Il concerto viene organizzato e realizzato dall'Associazione Culturale Gli Invaghiti, in collaborazione con il Comune di Sarzana e Regione Liguria.